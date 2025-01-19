Пожилые японцы добровольно стремятся в тюрьмы

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko
Пожилые жители Японии стараются попасть в тюрьму, чтобы выжить. На свободе они обречены на довольно-таки жалкое существование.
Об этом сообщает CNN. Одна из крупнейших женских тюрем Японии почти полностью заполнена заключенными преклонного возраста. Местная охрана говорит: осужденные настолько одиноки, что предпочитают оставаться за решеткой. Есть даже желающие платить 20000-30000 иен (13,2-19,4 тысячи рублей) в месяц, чтобы оставаться в тюрьме всю жизнь, рассказал сотрудник тюрьмы Тотиги Такаеси Сиранага.
Заключенные получают в тюрьме питание, медицинскую помощью, уход и общение, которого им так не хватает на свободе. 81-летняя преступница, отбывающая срок за кражу еды, говорит, что в тюрьме очень хорошие люди, и ее жизнь здесь – наиболее благополучная.
Примерно 20 процентов японцев старше 65 лет живут в бедности. Охранник Сирагана говорит, что они намеренно стараются попасть в тюрьму, чтобы выжить.
Читайте также:
Премьер-министр Японии заснул во время своего переизбрания
На японской АЭС «Фукусима-1» произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды
Япония высказалась о возобновлении диалога с Россией
Заключенные получают в тюрьме питание, медицинскую помощью, уход и общение, которого им так не хватает на свободе. 81-летняя преступница, отбывающая срок за кражу еды, говорит, что в тюрьме очень хорошие люди, и ее жизнь здесь – наиболее благополучная.
Примерно 20 процентов японцев старше 65 лет живут в бедности. Охранник Сирагана говорит, что они намеренно стараются попасть в тюрьму, чтобы выжить.
«Есть люди, которые приходят сюда, потому что холодно или потому что они голодны. Они могут получать бесплатную медицинскую помощь, пока находятся в тюрьме, но после освобождения им придется платить за нее самим, поэтому некоторые люди хотят остаться здесь как можно дольше», — сказал он журналистам.
Читайте также:
Премьер-министр Японии заснул во время своего переизбрания
На японской АЭС «Фукусима-1» произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды
Япония высказалась о возобновлении диалога с Россией
Александр Бойцов