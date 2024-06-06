Япония высказалась о возобновлении диалога с Россией

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Япония посчитала несправедливыми и неприемлемыми слова президента России Владимира Путина, который заявил, что российско-японский диалог будет возможен только после смены Токио позиции по Украине. Такое заявление сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси в рамках регулярной пресс-конференции.
«Мы считаем позицию России, которая пытается переложить ответственность на Японию, несправедливой и совершенно неприемлемой», — так Хаяси прокомментировал слова Путина о возможности российско-японского диалога только после смены Токио позиции по Украине.
Хаяси снова подверг критике действия России на Украине, и повторил, что позиция Японии по «решению проблемы северных территорий» (так в Японии называют южную часть Курильских островов – ред.), а также заключению мирного договора не изменится.
Накануне Путин на встрече с главами мировых СМИ заявил, что в настоящее время нет условий для продолжения диалога между Россией и Японией по мирному договору. Однако президент РФ подчеркнул, что Москва готова его возобновить при условии создания необходимых условий с японской стороны.
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Элина Позднякова