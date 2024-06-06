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Япония высказалась о возобновлении диалога с Россией

Япония назвала неприемлемыми слова Путина об условиях возобновления диалога
06 июня 2024, 08:23
Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Япония посчитала несправедливыми и неприемлемыми слова президента России Владимира Путина, который заявил, что российско-японский диалог будет возможен только после смены Токио позиции по Украине. Такое заявление сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси в рамках регулярной пресс-конференции.
«Мы считаем позицию России, которая пытается переложить ответственность на Японию, несправедливой и совершенно неприемлемой», — так Хаяси прокомментировал слова Путина о возможности российско-японского диалога только после смены Токио позиции по Украине.

Хаяси снова подверг критике действия России на Украине, и повторил, что позиция Японии по «решению проблемы северных территорий» (так в Японии называют южную часть Курильских островов – ред.), а также заключению мирного договора не изменится.



Накануне Путин на встрече с главами мировых СМИ заявил, что в настоящее время нет условий для продолжения диалога между Россией и Японией по мирному договору. Однако президент РФ подчеркнул, что Москва готова его возобновить при условии создания необходимых условий с японской стороны.

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Сийярто: Продолжение конфликта на Украине чревато эскалацией
06 июня 2024, 09:24

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Мирные переговоры по Украине необходимо начинать уже сейчас. Дальнейшая эскалация украинского конфликта чревата эскалацией и тяжёлыми последствиями.
Об этом на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, передаёт РИА Новости. Ранее он говорил, что Венгрия никогда не будет принимать участие ни в каких действиях, связанных с поставками оружия Украине. По его словам, чем больше вооружений будет направляться Киву, тем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше риск гибели людей и дальнейшего распространения военных действий.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свою очередь говорил о необходимости помешать Европе вступить в войну с Россией. По его словам, венгерские власти знают, как это сделать. Орбан считает, что агрессивные планы Евросоюза и НАТО ведут у расширению конфликта на Украине.

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МИД КНР: Китай готов развивать сотрудничество с Украиной во всех областях
06 июня 2024, 08:30

Фото: istockphoto/designer491

Китай готов к сотрудничеству с Украиной по всем направлениям. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун.
Накануне, 5 июня, в Пекине прошли консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран, напоминает РИА Новости. Украину на встрече представлял первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига. По итогам переговоров представитель МИД КНР сообщил, что стороны обменялись мнениями по украинскому кризису и другим региональным и международным вопросам, представляющим общий интерес.

Сунь Вэйдун отметил, что Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств. А также содействовать обменам и сотрудничеству во всех областях и всячески поддерживать и развивать украинско-китайские отношения.

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Токио назвал неприемлемыми названные Путиным условия возобновления диалога
06 июня 2024, 08:06

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Японское правительство считает «несправедливыми и неприемлемыми» слова Путина о том, что возобновление российско-японского диалога возможно только после смены Токио позиции по Украине. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.
Выступая на регулярной пресс-конференции, он прокомментировал заявление российского лидера о возможности возобновления обсуждения мирного договора с Японией. Путин, в частности, сказал, что Москва не отказывается для диалога, но препятствием для него является, в числе прочего, то, что официальный Токио присоединился к призывам нанести России стратегическое поражение.

Ёсимаса Хаяси назвал позицию Москвы, которая «пытается переложить ответственность на Японию, несправедливой и совершенно неприемлемой». Он также подчеркнул, что позиция японского правительства по решению проблемы северных территорий (так в Японии называют южную часть Курильских островов) и по заключению российско-японского мирного договора остаётся неизменной.

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Президент Сальвадора объяснил, почему Россию нельзя сломить санкциями
Президент Сальвадора Букеле заявил о невозможности сломать РФ санкциями
06 июня 2024, 06:38

Фото: istock / Derek Brumby

Российскую Федерацию не сломить вводимыми против неё санкциями, поскольку она построена как сверхдержава. Такое заявление сделал президент Сальвадора Найиб Букеле.
«Если вы введете санкции в отношении Испании, вы разрушите её экономику. Но если вы введете санкции против России, вы не сможете сломать Россию, потому что она построена как сверхдержава», — сказал Букеле в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Он отметил, что Россия обладает энергией, природным газом, промышленными мощностями, заводами и рабочими.


В России неоднократно заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на государственной несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу недостаточно мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что санкции против РФ неэффективны.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Как утверждает президент, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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Россия ответит Франции, если Париж «тронет наших дипломатов», заявила Захарова
Захарова: Франции грозят ответные меры в случае нападок на дипломатов РФ
06 июня 2024, 06:30

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова протестировала угрозы внешнеполитического ведомства Франции по поводу введения «санкции» в отношении российских дипломатов в Париже. Дипломат предупредила об ответных мерах в своём Телеграм-канале.
До этого МИД Франции пригрозил, что комментарии диппредставительства РФ в Париже по вопросу возможной отправки на Украину французских военных инструкторов, не останутся без последствий.

«Я тогда еще и вариант Г добавлю: тронут наших дипломатов, получат ответные меры», — написала Захарова.
Она уточнила, такие угрозы последовали после того, как пресс-секретарь посольства во Франции прокомментировал слова Сергея Лаврова о том, что французские инструктора в случае отправки на Украину станут законной целью для ВС РФ. В свою очередь, представитель посольства заявил, что инструкторы, обучающие украинских военные лучше целиться в русских, станут законной целью — «на войне, как на войне».

Ранее сообщалось, что Париж возмутился из-за предупреждения России о судьбе наёмников на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Украине обвинили британскую газету в работе на Россию
Минэнерго Украины обвинило британскую газету Financial Times в работе на РФ
06 июня 2024, 01:50

Фото: istock / sommart

Минэнерго Украины выдвинуло обвинения британскому изданию Financial Times в работе на Россию. Заявление ведомства публикует «Страна.ua».
5 июня газета писала, что Украина потеряла более половины мощностей, которые вырабатывают электроэнергию. В публикации со ссылкой на анонимны чиновников отмечалось, что последние удары по объектам электроэнергетики были разрушительными и «зимой жители будут проводить большую часть дня без электричества».

«Статья Financial Times под названием «Россия уничтожила более половины энергетики Украины» имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага», — говорится в материале.
Украинское Минэнерго заявило, что ссылки на неназванные источники вызывают сомнения достоверности сведений. В ведомстве отметили, что утверждения о «жизни в холоде и темноте» направлены на создание паники и страха среди жителей страны.

В Минэнерго добавили, что в материале FT смешиваются правдивые и ложные данные, а публикация нацелена на эмоции читателей.

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«Полная дурь»: Путин назвал колоссальную ошибку администрации США
Путин: США сами убивают доллар, что вынуждает переходить на нацвалюты
06 июня 2024, 00:42

Фото: сайт Кремля

Соединенные Штаты собственными руками убивают доллар, что вынуждает переходить на национальные валюты. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Об этом пишет РИА Новости.
«Здесь стиснув зубы, что угодно, только надо беречь доллар, беречь, не трогать, поднимать его значение, поднимать его авторитет. Убивают его просто сами своими руками. Но это побуждает нас переходить в расчеты в национальной валюте», — сказал российский лидер.
Но, как утруждает президент, переход в нацвалюты не мешает развитию отношений с государствами, а наоборот даже помогает и укрепляет национальные валюты.

Путин также заявил, что запрет доллара в международных расчетах и использование его в качестве инструмента борьбы — колоссальная ошибка администрации Штатов.

«Полная дурь, подрывают доверие к доллару, нелепо просто», — сказал глава РФ.
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Париж возмутился из-за предупреждения России о судьбе наёмников на Украине
МИД Франции пригрозил российским дипломатам после слов о военных инструкторах
05 июня 2024, 23:35

Фото: istock / andriano_cz

МИД Франции пригрозил последствиями посольству РФ в Париже из-за заявлений российских дипломатов о том, что отправленные на Украину французские военные инструкторы станут законной целью для Вооруженных сил РФ.
Об этом заявил заместитель официального представителя французского внешнеполитического ведомства Кристоф Лемуан, передает France-Presse (AFP).

«Это возмутительные заявления, которые не останутся без последствий», — цитирует издание Лемуана.
Он также добавил, что возможность вызова посла России в МИД в настоящее время обсуждается.

Ранее Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что отправка французских инструкторов на Украину повлечет опасную эскалацию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#франция
#россия
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Политолог Дробницкий раскрыл, как проведут выборы в США в случае смерти Байдена
Политолог Дробницкий допустил замену кандидатуры Байдена в случае его смерти
05 июня 2024, 22:15

Фото: iStock/Стрингер

Американист, политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что замена кандидатуры нынешнего Джо Байдена на президентских выборах в США возможно в случае его смерти.
«Теоретически замена кандидата возможна даже в случае, если Байден умрет вплоть до двух с небольшим недель до дня голосования. К слову, федерального закона на этот счет не существует. Вопрос в том, успеют ли заменить фамилию кандидата в бюллетенях для каждого из штатов», — пояснил в беседе с NEWS.ru Дробницкий.

Ранее гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской высказал мнение о том, что ошибкой действующего президента США Джо Байдена в предвыборном противостоянии с Дональдом Трампом является его позиция.

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