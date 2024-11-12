Премьер-министр Японии заснул во время своего переизбрания

Фото: кадр из эфира телеканала НТВ
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заснул во время своего переизбрания на пост главы правительства. Ситуация произошла 11 ноября в ходе пленарного заседания Палаты представителей.
Бывший премьер Фумио Кисида ушёл в отставку досрочно на фоне обвинений в коррупционных схемах и ухудшающегося состояния экономики. На его место пришёл лидер Либерально-демократической партии Японии Сигэру Исиба, который был переизбран в парламент во второй раз.
Исиба получил поддержку от 221 парламентария, в то время как его оппонент, лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода, получил голоса лишь 160 депутатов. Однако перед тем, как были объявлены результаты, журналисты, которые вели прямую трансляцию из парламента, обратили внимание на то, что главный претендент на пост уснул во время голосования.
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Исиба получил поддержку от 221 парламентария, в то время как его оппонент, лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода, получил голоса лишь 160 депутатов. Однако перед тем, как были объявлены результаты, журналисты, которые вели прямую трансляцию из парламента, обратили внимание на то, что главный претендент на пост уснул во время голосования.
«Премьер-министр Сигэру Исиба, похоже, заснул во время выборов кандидатуры премьер-министра на пленарном заседании Палаты представителей 11 числа. При первом голосовании он скрестил руки на груди, закрыл глаза и посмотрел вниз», — сообщает издание Nikkei.Большинство японских СМИ предпочло проигнорировать этот инцидент. Информационное агентство Kyodo News, однако, использовало необычный для освещения событий в японском парламенте глагол.
«Исиба подозревается в том, что уснул во время пленарного заседания Палаты представителей, на котором был переизбран на пост премьер-министра», — отмечается в сообщении информагентства.Новость о том, что Исиба уснул во время голосования, оказалась более обсуждаемой, чем информация о его победе. В Правительстве Японии сразу же попытались оправдать своего премьер-министра.
«Он был чрезвычайно занят работой до поздней ночи, сегодня он простудился и принимал лекарство от простуды», — сообщил главный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.Он подчеркнул, что у Сигэру Исибы нет серьезных заболеваний, но, несмотря на это, ему пришлось вызвать врачей 9 ноября.
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Дайана Хусинова