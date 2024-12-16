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Рассмотрение проекта о штрафах за продажу энергетиков детям может пройти весной

Толстой: Госдума может рассмотреть проект о штрафах за продажу детям энергетиков весной
Фото: iStock/Stockah

Фото: iStock/Stockah

Следующей весной Госдума может перейти к рассмотрению проекта о штрафах за продажу энергетических напитков детям. Этим поделился заместитель председателя Госдумы Петр Толстой с РИА Новости.


«Я надеюсь, что мы в следующую сессию обязательно его рассмотрим», — заявил Толстой.

Автором законопроекта является глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. О подготовке к внесению проекта сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Нарушителям будут грозить штрафы до 500 тысяч рублей.

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#вячеслав володин
#штрафы
#госдума
Президент Сербии заявил о старте переговоров с США и Россией из-за санкций
16 декабря 2024, 03:46

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Сербии Александар Вучич объявил о начале переговоров с США и Россией в связи с потенциальным введением санкций против «Нефтяной индустрии Сербии». Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении в соцсетях.
Вучич заявил, что начало переговоров планируется с самого утра. Такой скорый старт он объяснил желанием обеспечить безопасность и надежность для граждан Сербии.

Отметим, что часть акций «Нефтяной индустрии Сербии» принадлежит российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть». Возможное введение санкций против компании может случиться 1 января 2025 года.

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#газпром
#нефть
#вучич
#сербия
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В Сирии рассказали об отводе армией РФ части военных из Дамаска
16 декабря 2024, 03:31

Фото: iStock/Derek Brumby

Новые сирийские власти рассказали об отводе Россией части военных из Дамаска. Этим поделился участвовавший в соответствующих переговорах член политбюро «Хайат Тахрир аш-Шам*» с Financial Times.
По его словам, армия России отвела часть военных, которые находились в штабе Четвертой дивизии сирийской армии в пригороде Дамаска Кудсайе. Это же сделали с бойцами, которые служили при российском посольстве в столице Сирии.

На данный момент ведутся переговоры об эвакуации большей части российской армии. Военные находятся в разных регионах страны.

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#военные
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#армия россии
#рф
#переговоры
#сирия
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Историк Матвеев: националисты Украины воровали помощь Запада еще 85 лет назад
16 декабря 2024, 03:19

Фото: iStock/Oakozhan

Националисты Украины воровали финансовую помощь от Запада еще 85 лет назад. Об этом рассказал эксперт Национального центра исторической памяти при президенте России, историк спецслужб Олег Матвеев для РИА Новости.
«Воровство западной помощи, желание нажиться за чужой счет, в том числе за счет подачек от иностранных спецслужб, сидит у украинских националистов и их лидеров буквально в крови», — заявил Матвеев.

Историк привел тот факт, что украинские националисты начали получать деньги от Запада еще в 1925 году. Тогда на немецкую разведку работала группа во главе с бывшим полковником петлюровской армии Коновальцем. Изначально она передавала сведения о военно-политическом положении Польши, а после 1939 года его группа приступила к выполнению шпионско-диверсионной деятельности в Советском Союзе.

Союз между националистами и Германией был прерван в 1941 году. Причиной стало то, что Степан Бандера в 1940 году, получив большую сумму денег для финансирования созданного подполья в целях организации подрывной деятельности, пытался их присвоить и перевел в один из швейцарских банков, откуда они нами были изъяты и снова возвращены Бандере.

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#германия
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#нацизм
#украина
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Die Welt: Германия может покинуть НАТО из-за модели альянса в пользу интересов США
16 декабря 2024, 01:50

Фото: iStock/macky_ch

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что его страна должна пересмотреть свое участие в блоке НАТО из-за существующей модели альянса в пользу США. Об этом он рассказал изданию Die Welt.
«Если НАТО не сможет этого обеспечить, Германии следует подумать, в какой степени этот альянс все еще полезен для нас», — заявил политик газете.

По словам Хрупалла, сейчас в НАТО не учитываются интересы всех европейских стран, включая Россию. Существующая модель блока служит прежде всего американским интересам. Эта тенденция должна быть пересмотрена в пользу более сбалансированного учета интересов всех европейских государств.

Также в своем интервью Хрупалла высказался о программе его партии по призыву на военную службу. Политик отметил, что данный вопрос не будет выдвигаться на передний план в текущей избирательной кампании. Это может вызвать негативную реакцию, так как избиратели опасаются отправки немецкой молодежи на фронт в Украине.

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#фрг
#нато
#германия
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Замглавы МИД Ирана Гариб-Абади: казнь израильских властей юридически возможна
16 декабря 2024, 01:31

Фото: iStock/butenkow

Казнить израильские власти, которые ответственны за совершение преступлений в Палестине, юридически возможно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гариб-Абади.
По словам политика, вынесение решения о смертной казни станет возможным после совместного суда, проведенного государствами, поддерживающими народ Палестины. Также законодательства этих стран должны предусматривать возможность вынесения смертного приговора.

Гариб-Абади отметил, что на данный момент свыше пятидесяти пяти государств узаконили смертную казнь.Если две или три страны из них выступят против преступлений израильского режима, то тогда можно будет организовать суд и вынести смертный приговор израильским властям.

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#израиль
#политика
#палестина
#иран
#смертная казнь
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Созданная Зеленским телестудия «Квартал 95» показала в видео карту Украины без Крыма
16 декабря 2024, 01:14

Фото: iStock/Silent_GOS

Созданная Владимиром Зеленским телестудия «Квартал 95» показала в своем видео карту Украины без Крыма. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».
Карта была показана студией в рекламном ролике о новогоднем выпуске «Вечернего квартала». Видео появилось на официальной странице компании в соцсети Instagram*.

Кадр уже вызвал недовольство аудитории в комментариях. Помимо карты, зрителей возмутило неуместность шоу во время боевых действий в стране.

Напомним, что полуостров Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года. Тогда был проведен референдум, в ходе которого 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав РФ. Украина до сих пор считает регион своей территорией. Многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России настаивает, что референдум был проведен в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

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Глава Ростеха Чемезов: Путин спас оборонную промышленность решением о консолидации ОПК
16 декабря 2024, 00:55

Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Решение президента России Владимира Путина о консолидации оборонных предприятий в государственные холдинги спасло отечественный оборонно-промышленный комплекс. Таким мнением поделился глава Ростеха Сергей Чемезов.
«Если бы, конечно, в нулевые годы наш президент не принял решение о консолидации всех оставшихся оборонных предприятий, в том числе авиационных, в государственные холдинги, в корпорации, наверное, на сегодняшний день было бы очень сложно нам сегодня участвовать в каких-либо военных действиях» — высказался Чемезов в фильме «Властелины неба», показанном на первом канале.
Также глава Ростеха отметил, что в 90-е годы российская оборонная промышленность была практически ликвидирована. При этом Путин смог увеличить производство военной продукции в период специальной военной операции. Выпуск боеприпасов в России увеличился в 14 раз, а беспилотников — в четыре раза.

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#минобороны
#путин
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Polskie Radio: ЕС введет санкции против 16 человек за «гибридные действия» России
15 декабря 2024, 23:58

Фото: iStock/butenkow

Под первые санкции Евросоюза за «гибридные действия» России попадут 16 человек. Об этом рассказали на радиостанции Polskie Radio.
В соответствующий документ внесены 16 граждан России, Грузии и Молдавии. По данным радиостанции, в числе санкционируемых находятся работники спецслужб, журналисты, эксперты и представители силовых структур.

Данным лицам будет запрещен въезд на территорию Евросоюза. Также будут заморожены их активы и они не смогут получать финансирование от Брюсселя. К тому же в списке оказалось три организации, которые обвиняются в «диверсионной деятельности в Европе» и распространению дезинформации за ее пределами.

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Anadolu: Турция хочет признать существование двух народов на Кипре спустя 60 лет
#евросоюз
#санкции
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Anadolu: Турция хочет признать существование двух народов на Кипре спустя 60 лет
15 декабря 2024, 23:44

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Турецкие власти хотят признать существование двух народов и государств на Кипре после 60 лет неудачных переговоров. Об этом заявил глава Управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает Anadolu.
«Пришло время признать реальность на местах: существование двух отдельных народов и двух отдельных государств на острове Кипр. Ни турки-киприоты, ни Турция не желают тратить еще 60 лет», — сказал политик.

Алтун призвал общественность к взаимоуважению, в особенности по вопросам Эгейского моря и турецкого меньшинства на Кипре. По словам политика, греческой стороне необходимо принять факт того, что Турция с ее протяженной береговой линией разделяет это море и имеет законные права и жизненно важные интересы в регионе. Любые возникшие разногласия следует решать в соответствии с международным правом.

Кипрский вопрос между Грецией и Турцией идет с 1974 года. Остров остается разделен между двумя общинами из-за вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Под оккупацией находилось 37% территории Кипра, где была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра, признанная лишь Анкарой. Переговоры под эгидой ООН были прерваны после провала очередного раунда в 2017 году.

Греческая сторона острова настаивает на решении проблемы исключительно на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турецкая сторона выступает за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявлял, что не вернётся за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.

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