Рассмотрение проекта о штрафах за продажу энергетиков детям может пройти весной

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Следующей весной Госдума может перейти к рассмотрению проекта о штрафах за продажу энергетических напитков детям. Этим поделился заместитель председателя Госдумы Петр Толстой с РИА Новости.
«Я надеюсь, что мы в следующую сессию обязательно его рассмотрим», — заявил Толстой.
Автором законопроекта является глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. О подготовке к внесению проекта сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Нарушителям будут грозить штрафы до 500 тысяч рублей.
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