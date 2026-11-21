Пожилой россиянин годами забрасывал соседей грязными женскими трусами
Житель Нижегородской области семь лет забрасывал соседей грязным нижним бельем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Пожилая супружеская пара из региона годами собирала коллекцию трусов, прилетавших к ним на участок. Жители не раз обращались в полицию, но безрезультатно.
По словам пенсионерки, белье было и женским, и мужским, а один раз попалось детское. Супруги долго не хотели предавать историю огласке, но в какой-то момент не выдержали и написали заявление. Полицейские обстоятельства выяснять не стали, так как состава преступления нет.
Тогда пенсионеры обратились к гадалке, однако и это не помогло. Тогда они установили на дом камеры наблюдения, и личность «почтальона» перестала быть загадочной — им оказался пожилой сосед. Возможно, мужчина просто заскучал от холостяцкой жизни, но назвать на камеру конкретную причину своих поступков он не смог.
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