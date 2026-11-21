21 ноября 2026, 00:44

Нижегородец семь лет забрасывал участок соседей грязным нижним бельем

Фото: iStock/Azat_ajphotos

Житель Нижегородской области семь лет забрасывал соседей грязным нижним бельем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.