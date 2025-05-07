«Поживем как в Париже»: Симоньян прокомментировала проблемы с интернетом в Москве

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала проблемы с интернетом в Москве. Она призвала россиян не переживать.
«По поводу того, что в центре Москвы на праздники закрыто несколько магазинов/ресторанов, сбоит интернет, нельзя заказать сырники и такси. Ничего страшного, сограждане. Поживем пару дней как в Париже!» — написала главред RT.
На сегодняшний день в некоторых российских регионах происходят перебои с мобильным интернетом. Проблемы со связью объясняются обеспечением мер безопасности на праздничных мероприятиях.
Читайте также:
Психолог объяснила влияние перебоев со связью на зависимых от гаджетов
Россиянам назвали условия, при которых грозят последствия за перевод денег другу
Николай Басков шесть часов сидит в самолёте и не может попасть в Москву
Екатерина Коршунова