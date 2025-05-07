Николай Басков шесть часов сидит в самолёте и не может попасть в Москву

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii
Известный российский певец Николай Басков оказался в непростой ситуации по дороге из Иркутска, где проводил народный кастинг для шоу «Ну-ка, все вместе!». Самолет, на котором летела команда проекта, был перенаправлен в Санкт-Петербург, где борт задержался на длительное время. Об этом он написал в своих соцсетях.
В своем обращении к поклонникам Басков поделился своими переживаниями.
Подписчики певца активно поддерживают его в комментариях, выражая сочувствие и желая скорейшего разрешения ситуации. Фанаты надеются, что задержка не помешает дальнейшим планам Николая и его команды.
Николай Басков — российский певец, известный как в эстрадной, так и в оперной музыке, который на протяжении многих лет сохраняет свою популярность. Его наставницей была легендарная Монтсеррат Кабалье, а сам артист получил неофициальные титулы «золотой голос России» и «натуральный блондин». Басков всегда радует своих поклонников разнообразием своего творчества.
Читайте также:
Ксения Собчак продемонстрировала новый образ, но не избежала насмешек подписчиков
На Елену Степаненко подал в суд кредитор ее покойной подруги, которая оставила звезде две квартиры в Сочи
Юлия Ахмедова решила заморозить яйцеклетки после прогноза астролога
«В общем, долетели мы из Иркутска. Только сели в Питере. И уже шесть часов сидим в самолете. Нас пока не выпускают, потому что огромная очередь — разгружают самолеты. В общем, никто никуда не летит», — написал артист.
Подписчики певца активно поддерживают его в комментариях, выражая сочувствие и желая скорейшего разрешения ситуации. Фанаты надеются, что задержка не помешает дальнейшим планам Николая и его команды.
Николай Басков — российский певец, известный как в эстрадной, так и в оперной музыке, который на протяжении многих лет сохраняет свою популярность. Его наставницей была легендарная Монтсеррат Кабалье, а сам артист получил неофициальные титулы «золотой голос России» и «натуральный блондин». Басков всегда радует своих поклонников разнообразием своего творчества.
Читайте также:
Ксения Собчак продемонстрировала новый образ, но не избежала насмешек подписчиков
На Елену Степаненко подал в суд кредитор ее покойной подруги, которая оставила звезде две квартиры в Сочи
Юлия Ахмедова решила заморозить яйцеклетки после прогноза астролога
Дарья Осипова