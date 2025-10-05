Жуки-вонючки захватывают юг России: жители Анапы и Сочи отбиваются пылесосами

05 октября 2025, 11:39

Мраморные клопы атакуют Краснодарский край — насекомые проникают в дома и машины

Фото: Istock / ErikKarits

В Краснодарском крае зафиксировано массовое нашествие мраморных клопов. Эти насекомые стремительно распространяются по региону — от прибрежных городов вроде Анапы и Сочи до Апшеронского и Северского районов. Вредители проникают в жилые помещения, автомобили и хозяйственные постройки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.