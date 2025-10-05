Жуки-вонючки захватывают юг России: жители Анапы и Сочи отбиваются пылесосами
В Краснодарском крае зафиксировано массовое нашествие мраморных клопов. Эти насекомые стремительно распространяются по региону — от прибрежных городов вроде Анапы и Сочи до Апшеронского и Северского районов. Вредители проникают в жилые помещения, автомобили и хозяйственные постройки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Местные жители пытаются справиться с нашествием собственными силами: кто-то использует пылесосы, другие устанавливают москитные сетки и обрабатывают подоконники эфирными маслами. Однако подобные меры оказываются не слишком эффективными.
Мраморные клопы, которых также называют жуками-вонючками, выделяют резкий запах через специальные железы, что может вызывать аллергию у людей. Осенью они становятся особенно активными — в это время клопы массово ищут укрытия для зимовки.
Ранее аналогичная проблема наблюдалась в Центральной и Южной России, где частные дома атаковали хищные божьи коровки.
