Жуки-вонючки захватывают юг России: жители Анапы и Сочи отбиваются пылесосами

Мраморные клопы атакуют Краснодарский край — насекомые проникают в дома и машины
Фото: Istock / ErikKarits

В Краснодарском крае зафиксировано массовое нашествие мраморных клопов. Эти насекомые стремительно распространяются по региону — от прибрежных городов вроде Анапы и Сочи до Апшеронского и Северского районов. Вредители проникают в жилые помещения, автомобили и хозяйственные постройки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Местные жители пытаются справиться с нашествием собственными силами: кто-то использует пылесосы, другие устанавливают москитные сетки и обрабатывают подоконники эфирными маслами. Однако подобные меры оказываются не слишком эффективными.

Мраморные клопы, которых также называют жуками-вонючками, выделяют резкий запах через специальные железы, что может вызывать аллергию у людей. Осенью они становятся особенно активными — в это время клопы массово ищут укрытия для зимовки.

Ранее аналогичная проблема наблюдалась в Центральной и Южной России, где частные дома атаковали хищные божьи коровки.

Софья Метелева

