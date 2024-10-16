В Кремле прокомментировали заявление Кадырова о покушении на него

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о готовящемся похищении на него. Соответствующий вопрос поступил ему от журналистов.
«Мы не комментируем ситуацию», – отметил Песков.Пресс-секретарь Путина отметил, что если в адрес гражданина России поступают какие-то угрозы, ему следует обратиться в правоохранительные органы, которые с опорой на закон принимают необходимые меры. Других комментариев по данному делу «быть не может».
Ранее Кадыров после вооружённого нападения на главный офис Wildberries в Москве заявил, что сенатор от Дагестана Сулейман Керимов и депутаты Госдумы Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов якобы собирались заказать его убийство.
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Анастасия Чинкова