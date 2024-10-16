В Кремле прокомментировали заявление Кадырова о покушении на него

Депутат Государственной думы Бекхан Барахоев отверг обвинения Рамзана Кадырова в том, что он принимал участие в подготовке покушения на главу Чечни. Он заявил, что не имеет к этом никакого отношения, призвав в свидетели «Всевышнего Аллаха».