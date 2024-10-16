Песков посоветовал Кадырову обратиться в полицию

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В Кремле сообщили, что не комментируют сообщения о подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал в таких случаях обращаться в полицию.
«Мы не комментируем эту ситуацию. Если есть угрозы, то любой гражданин обращается в правоохранительные органы, которые в соответствии с законами принимают меры. Иных комментариев быть не может», — цитирует комментарий Пескова ТАСС.
Депутат Государственной думы Бекхан Барахоев ранее опроверг обвинения Рамзана Кадырова в своей причастности к подготовке покушения на главу Чечни. Он заявил, что не имеет к этому никакого отношения, и привлек в качестве свидетеля «Всевышнего Аллаха».
После инцидента со стрельбой у офиса Wildberries Кадыров обвинил в подготовке покушения на него депутатов Госдумы Барахоева и Ризвана Курбанова, а также сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Он угрожал им кровной местью, если они не докажут свою невиновность.
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Лия Мурадьян