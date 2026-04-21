Пожизненно осужденный россиянин попросил об УДО после 29 лет в колонии
Пожизненно осужденный россиянин Давуд Магомедов попросил об условно-досрочном освобождении спустя почти 29 лет в колонии особого режима. Сейчас ему 60 лет. Об этом пишет РИА Новости.
Верховный суд Дагестана летом 1997 года назначил Магомедову смертную казнь и конфискацию имущества. Позже указ о помиловании заменил высшую меру на пожизненный срок. Мужчину признали виновным в убийствах, краже, разбое, бандитизме и попытке побега.
Большую часть наказания он провел в колонии «Белый медведь» в Пермском крае. Позже ФСИН направила его в ИК «Полярная сова» в ЯНАО.
Закон разрешает просить об УДО после 25 лет лишения свободы при пожизненном сроке. Магомедов уже подал ходатайство, но получил отказ. Теперь он оспаривает это решение.
