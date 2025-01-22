Пожизненно осужденный за покушение на Прилепина просит лишить его гражданства РФ

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Пожизненно осужденный за покушение на жизнь писателя Захара Прилепина Александр Пермяков, попросил суд лишить себя российского гражданства, так как он сам себя гражданином России не считает. Об этом сообщает РИА Новости.
«Пермяков просит судебную коллегию прекратить в отношении него гражданство Российской Федерации, полученное им в 2023 году, поскольку гражданином России он себя не считает», — написал Пермяков в апелляционной жалобе.
22 января Апелляционный военный суд оставил в силе решение о назначении пожизненного срока Пермякову, имеющему гражданства России и Украины.
6 мая 2023 года Пермяков, используя противотанковую мину, взорвал автомобиль Прилепина. Его водитель Александр Шубин погиб на месте. Прилепин получил множественные ранения. Пермякова быстро задержали. Ему предъявили обвинение в совершении теракта и приговорили к пожизненному лишению свободы.
За убийство Прилепина украинская сторона обещала ему заплатить 20 тысяч долларов.
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