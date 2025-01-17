Пожизненно осуждённый лидер ОПГ «Тверские волки», застреливший убийцу Михаила Круга, женился в колонии и взял фамилию жены

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Последний лидер ОПГ «Тверские волки», застреливший убийцу шансон-исполнителя Михаила Круга, женился в колонии и взял фамилию новой жены. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 47-летний Александр Осипов отбывает пожизненный срок за многочисленные убийства в составе ОПГ в исправительной колонии №6 «Снежинка» в Хабаровском крае.
Он решил жениться на 39-летней жительнице посёлка Троицкий в Свердловской области. Известно, что она работала секретарём в нескольких судах региона, а также имеет большое количество долгов по кредитам. Она познакомилась с пожизненно осуждённым, когда тот отбывал наказание в ИК-56 «Чёрный беркут» под Екатеринбургом. Женщина ходила к нему на свидания и носила передачки. Жениться пара решила через два года после этапирования Осипова в колонию под Хабаровском.
После оформления брака лидер ОПГ решил взять фамилию жены: теперь он Александр Ширшов.
По данным канала, в настоящее время он содержится в СИЗО-1 в Твери, где в ближайшее время пройдут суды по уголовному делу, связанному с убийством Круга. На них Ширшов (Осипов) встретится со своим бывшим подельником по ОПГ – киллером Александром Агеевым – соучастником убийства Круга.
В 2019 году последний лидер ОПГ «Тверские волки» признался, что в марте 2003 года застрелил и закопал в лесу тверского бандита Дмитрия Веселова, который был непосредственным убийцей Михаила Круга.
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Он решил жениться на 39-летней жительнице посёлка Троицкий в Свердловской области. Известно, что она работала секретарём в нескольких судах региона, а также имеет большое количество долгов по кредитам. Она познакомилась с пожизненно осуждённым, когда тот отбывал наказание в ИК-56 «Чёрный беркут» под Екатеринбургом. Женщина ходила к нему на свидания и носила передачки. Жениться пара решила через два года после этапирования Осипова в колонию под Хабаровском.
После оформления брака лидер ОПГ решил взять фамилию жены: теперь он Александр Ширшов.
По данным канала, в настоящее время он содержится в СИЗО-1 в Твери, где в ближайшее время пройдут суды по уголовному делу, связанному с убийством Круга. На них Ширшов (Осипов) встретится со своим бывшим подельником по ОПГ – киллером Александром Агеевым – соучастником убийства Круга.
В 2019 году последний лидер ОПГ «Тверские волки» признался, что в марте 2003 года застрелил и закопал в лесу тверского бандита Дмитрия Веселова, который был непосредственным убийцей Михаила Круга.
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Анастасия Чинкова