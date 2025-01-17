«Они были пьяные»: Ислам Итляшев впервые ответил на обвинения в насилии со стороны несовершеннолетней фанатки

Певец Ислам Итляшев (фото: социальные сети)
Недавно несовершеннолетняя поклонница Ислама Итляшева обвинила певца в насилии. По словам девушки, артист якобы применил к ней физическую силу после того, как она отказалась вступать с ним в интимные отношения. Как сам Ислам Итляшев отреагировал на эти обвинения и что тогда происходило на самом деле, расскажет «Радио 1».
Обвинения несовершеннолетней
Алина рассказала, что инцидент произошёл, когда ей было 16 лет. После концерта в Саранске их с подругой проводили в гримёрку, где они пообщалась с артистом. Затем, по словам девушки, Итляшев предложил им отправиться в отель. В итоге Алина осталась с ним наедине.
По её словам, артист начал домогаться её, предлагал деньги и подарки за согласие. Однако после её отказа, как утверждает девушка, певец ударил её, пытался закрыть рот и забрал телефон, чтобы она не могла никому написать о случившемся.
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Комментарий Ислама Итляшева
В своих аккаунтах в социальных сетях Итляшев прокомментировал обвинения девочек «с бурной фантазией», как выразился сам артист.
«Все обвинения в мой адрес являются ложными. Никаких доказательств моей вины не существует», — сказал певец.
Итляшев добавил, что он будет и готов защищать свою репутацию. Кроме того, он рассказал, как, по его версии, развивались события.
«Те девчонки, когда приехали в отель, они ходили по номерам пьяные. Мы поняли, что они неадекватные, решили культурно их провести: купили им два букета цветов, посадили в такси и отправили домой», — прокомментировал певец.
Он считает, что девушки, которые обвинили музыканта в насилии, просто захотели пиара.
Кроме того, певец также сообщил, что, несмотря на скандал вокруг него, скоро выйдет новая песня.
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