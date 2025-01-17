Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Они были пьяные»: Ислам Итляшев впервые ответил на обвинения в насилии со стороны несовершеннолетней фанатки

«Они были пьяные»: Ислам Итляшев впервые ответил на обвинения в насилии со стороны несовершеннолетней фанатки

Певец Ислам Итляшев (фото: социальные сети)

Певец Ислам Итляшев (фото: социальные сети)

Недавно несовершеннолетняя поклонница Ислама Итляшева обвинила певца в насилии. По словам девушки, артист якобы применил к ней физическую силу после того, как она отказалась вступать с ним в интимные отношения. Как сам Ислам Итляшев отреагировал на эти обвинения и что тогда происходило на самом деле, расскажет «Радио 1».

Обвинения несовершеннолетней


Алина рассказала, что инцидент произошёл, когда ей было 16 лет. После концерта в Саранске их с подругой проводили в гримёрку, где они пообщалась с артистом. Затем, по словам девушки, Итляшев предложил им отправиться в отель. В итоге Алина осталась с ним наедине.



По её словам, артист начал домогаться её, предлагал деньги и подарки за согласие. Однако после её отказа, как утверждает девушка, певец ударил её, пытался закрыть рот и забрал телефон, чтобы она не могла никому написать о случившемся.

«Он заставлял меня»: фанатка Ислама Итляшева обвинила его в избиении за отказ в сексе. Скандальное откровение несовершеннолетней
«Он заставлял меня»: фанатка Ислама Итляшева обвинила его в избиении за отказ в сексе. Скандальное откровение несовершеннолетней

Комментарий Ислама Итляшева


В своих аккаунтах в социальных сетях Итляшев прокомментировал обвинения девочек «с бурной фантазией», как выразился сам артист.

«Все обвинения в мой адрес являются ложными. Никаких доказательств моей вины не существует», — сказал певец.

Итляшев добавил, что он будет и готов защищать свою репутацию. Кроме того, он рассказал, как, по его версии, развивались события.

«Те девчонки, когда приехали в отель, они ходили по номерам пьяные. Мы поняли, что они неадекватные, решили культурно их провести: купили им два букета цветов, посадили в такси и отправили домой», — прокомментировал певец.

Он считает, что девушки, которые обвинили музыканта в насилии, просто захотели пиара.

Кроме того, певец также сообщил, что, несмотря на скандал вокруг него, скоро выйдет новая песня.

Читайте также:

«Смотрел масляным взглядом»: как жена Джигарханяна чуть не изменила мужу с Караченцовым

«Я сейчас заплачу»: Инстасамка впервые за долгое время опубликовала фотографию с мамой

Правительство Санкт-Петербурга подало в суд на сына Дмитрия Нагиева
#певец
#скандал
#отель
#инцидент
#песня
#артист
#обвинение