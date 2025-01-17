«Они были пьяные»: Ислам Итляшев впервые ответил на обвинения в насилии со стороны несовершеннолетней фанатки

Недавно несовершеннолетняя поклонница Ислама Итляшева обвинила певца в насилии. По словам девушки, артист якобы применил к ней физическую силу после того, как она отказалась вступать с ним в интимные отношения. Как сам Ислам Итляшев отреагировал на эти обвинения и что тогда происходило на самом деле, расскажет «Радио 1».