Сенатор Савельев лишился неприкосновенности

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
С сенатора Дмитрия Савельева сняли неприкосновенность и задержали. Об этом РИА Новости сообщил руководитель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
«На сегодняшнем заседании Совета Федерации палата дала согласие на снятие с Савельева неприкосновенности сенатора», — сказал он.Савельева подозревают в причастности к организации убийства. Его задержали на выходе из зала заседаний. Сейчас с ним проводят следственные мероприятия. Савельев был членом комитета СФ по экономике, представлял исполнительный орган власти Тульской области.
Представление лишить Савельева неприкосновенности подал генпрокурор РФ Игорь Краснов. Аналогичное задержание проводилось в 2019 году. Тогда был задержан сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков. Позже его приговорили к пожизненному сроку за заказные убийства.
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