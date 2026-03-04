Пожизненное за педофилию ввели в одной стране
Президент Узбекистана одобрил введение пожизненного заключения за педофилию
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о введении пожизненного лишения свободы за педофилию. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Кроме того, документ ужесточает наказание за сексуальные домогательства. Он также нацелен на защиту женщин, пострадавших от насилия.
«Одобрив представленные инициативы, глава нашего государства подписал соответствующий указ и поручил ответственным лицам обеспечить широкое разъяснение новых мер среди населения», — говорится в заявлении.Пожизненное заключение для педофилов осенью прошлого года предложила ввести депутат Дилноза Азизова. Поводом стал резонансный случай в Наманганской области, где мужчина надругался над семилетней родственницей.