Пожизненное за педофилию ввели в одной стране

04 марта 2026, 09:06

Президент Узбекистана одобрил введение пожизненного заключения за педофилию

Фото: iStock/Yingko

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о введении пожизненного лишения свободы за педофилию. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.





Кроме того, документ ужесточает наказание за сексуальные домогательства. Он также нацелен на защиту женщин, пострадавших от насилия.

«Одобрив представленные инициативы, глава нашего государства подписал соответствующий указ и поручил ответственным лицам обеспечить широкое разъяснение новых мер среди населения», — говорится в заявлении.