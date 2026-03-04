В Windows 11 удалился интернет

04 марта 2026, 08:11

Neowin: обновление Windows 11 стирает настройки для подключения к интернету

Фото: iStock/Tippapatt

Владельцы операционной системы Windows 11 пожаловались на невозможность подключения к сети после обновления до версии 25H2. Об этом сообщает издание Neowin.