В Windows 11 удалился интернет
Владельцы операционной системы Windows 11 пожаловались на невозможность подключения к сети после обновления до версии 25H2. Об этом сообщает издание Neowin.
Один из пользователей обновил систему с Windows 11 23H2 до 25H2 и обнаружил, что все настройки сетевого соединения сбросились. Из папки Dot3Svc, где хранятся основные политики и настройки для контроля доступа к сети (NAC), полностью исчезло содержимое.
Из-за этого компьютер потерял доступ к интернету. Операционная система не смогла восстановить настройки по умолчанию, и пользователю пришлось прописывать их вручную.
Пострадавший отметил, что при каждом обновлении папка dot3svc удаляется, и ПК отключается от сети до тех пор, пока не будет выполнена команда gpupdate при подключении. В Microsoft пока официально не признали наличие проблемы.
