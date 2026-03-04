Достижения.рф

В России проснулись клещи

Роспотребнадзор: Россияне начали жаловаться на клещей
Фото: iStock/Nataba

Россияне начали массово обращаться в медицинские учреждения из-за укусов клещей. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о росте таких случаев, пишет РИА Новости.



3 марта прошла встреча с руководителями территориальных органов Роспотребнадзора. На совещании эксперты рекомендовали провести зооэнтомологический мониторинг. Таяние снега способствует движению мелких млекопитающих в населенные пункты и жилые дома, а также пробуждает активность клещей.

Специалисты призывают граждан быть внимательными. Укусы могут привести к серьезным заболеваниям. Не забывайте о мерах предосторожности при прогулках на природе.

