«Позитивные изменения»: Гороскоп с 20 по 26 января для всех знаков зодиака

Фото: iStock/Evheniia Vasylenko
В деловой сфере желательно быть невозмутимыми внешне, сдержанными и уверенными в себе. Важно направить свой взор в сторону новых горизонтов.
Перспектива обязательно должна мотивировать и вдохновлять. Выбирая цель, нужно отдать предпочтение той, которая захватывает дух и требует дополнительного исследования, которая связана с инновациями и ранее вами не изученным. Хорошо окружать себя друзьями и единомышленниками. Необходимо сотрудничество. Такой подход поспособствует интеллектуальному развитию и глубокому личностному росту.
В любви надо сохранять и поддерживать эмоциональную связь. Это позволит обоим партнёрам быть воодушевленными.
В сфере здоровья позитивные изменения укрепят дух и тело. Положительные эмоции хорошо скажутся на самочувствии.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну поможет решительность и стремление к новизне. При усталости от напряжение необходим отдых, чтобы зарядиться энергией для новых побед.
Тельцу надо стремиться к гармонии, спокойной уверенности в себе и уравновешенности.
Близнецам надо выражать себя в слове, быть красноречивыми и внешне привлекательными, изящными.
Раку энергичность, рассудительность и эмоциональная сила позволят успешно завершить начатые дела.
Льву пригодятся его воля и гордость. Он будет предприимчивым, твёрдым в своих убеждениях и целеустремлённым.
Деве поможет дипломатичность и ловкость в общении. Приятный голос и доброжелательный тон уладят любое недоразумение.
Весам необходимо опираться на чувство справедливости, на благородство и верность.
Скорпион проникнет в суть вещей, но не все ему будет по душе. Ему необходимы мудрость и дальновидность.
Стрельцу повезёт. Из всего ему желательно извлекать пользу, позитивно мыслить. Ему будут доверять и поддерживать.
Козерог стремительно и решительно будет настроен на успех и покорение новых вершин.
Водолею будет мешать поспешность. Для того чтобы быть более довольным, ему нужно организовать свои дела и действовать планомерно.
Рыбы достигнут прогресса в давно начатом деле. Они буду удовлетворены результатом и радостны.
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В любви надо сохранять и поддерживать эмоциональную связь. Это позволит обоим партнёрам быть воодушевленными.
В сфере здоровья позитивные изменения укрепят дух и тело. Положительные эмоции хорошо скажутся на самочувствии.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну поможет решительность и стремление к новизне. При усталости от напряжение необходим отдых, чтобы зарядиться энергией для новых побед.
Тельцу надо стремиться к гармонии, спокойной уверенности в себе и уравновешенности.
Близнецам надо выражать себя в слове, быть красноречивыми и внешне привлекательными, изящными.
Раку энергичность, рассудительность и эмоциональная сила позволят успешно завершить начатые дела.
Льву пригодятся его воля и гордость. Он будет предприимчивым, твёрдым в своих убеждениях и целеустремлённым.
Деве поможет дипломатичность и ловкость в общении. Приятный голос и доброжелательный тон уладят любое недоразумение.
Весам необходимо опираться на чувство справедливости, на благородство и верность.
Скорпион проникнет в суть вещей, но не все ему будет по душе. Ему необходимы мудрость и дальновидность.
Стрельцу повезёт. Из всего ему желательно извлекать пользу, позитивно мыслить. Ему будут доверять и поддерживать.
Козерог стремительно и решительно будет настроен на успех и покорение новых вершин.
Водолею будет мешать поспешность. Для того чтобы быть более довольным, ему нужно организовать свои дела и действовать планомерно.
Рыбы достигнут прогресса в давно начатом деле. Они буду удовлетворены результатом и радостны.
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