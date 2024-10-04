Школьники из Раменского приняли участие в мастер-классе по робототехнике

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Мастер-класс по механике и робототехнике провели для учеников восьмого класса Раменской школы №21 в Раменском коллеже, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Занятие для школьников провёл руководитель учебно-производственного комплекса Раменского колледжа Максим Широков. Он рассказал ребятам о том, что такое программирование и робототехника, и показал, как можно использовать учебные конструкторы для создания сложных механизмов», — говорится в сообщении.На мастер-классе по робототехнике школьники создали робота из деталей детского конструктора и подключили его к программе, которую написали сами, так что робот выполнял запрограммированные для него задачи. А на занятии по мехатронике ребятам продемонстрировали учебную модель подачи воздуха.
Мастер-класс был организован в рамках профориентационного проекта «Россия — мои горизонты».
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