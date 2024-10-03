В выставочном зале Павловского Посада школьников ждут нескучные каникулы

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Школьников Павловского Посада приглашают с пользой и удовольствием провести осенние каникулы в Доме Широкова. Для ребят подготовили специальную программу, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Школьные каникулы – не только период отдыха для детей, но и возможность провести время вместе для всей семьи. Для этого вовсе не обязательно ехать куда-то далеко. Заняться интересными вещами можно в родном городе. Каникулы в выставочном зале – это весело и очень познавательно», – отметили в администрации.Учеников ждут увлекательные прогулки по старой площади, экспозициям Дома Широкова, знакомство с историей Павловского Посада и с его традициями, с купеческим. Кроме того, для всех подготовили интересные мастер-классы, программы и встречи.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад
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