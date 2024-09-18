Познер анонсировал документальный фильм о Турции, подготовленный для Первого канала

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Тележурналист Владимир Познер заявил, что подготовил и сдал Первому каналу документальный фильм «Турецкая тетрадь». Однако официальное уведомление о том, что проект выходит в эфир он пока не получил.
Однако Познер в беседе с ТАСС отметил, что гендиректор Первого канала Константин Эрнст уже объявил о восьмисерийном фильме, что говорит о скором официальном анонсе кинокартины.
Журналист рассказал, что идею снять фильм о Турции ему предложили около полугода назад. Документальная картина вышла на восемь серий по 48 минут каждая.
Ранее в беседе с «Лентой.ру» он заявил, что информация о его возвращении на Первый канал является преувеличением, поскольку он лишь предоставит ему свой новый фильм.
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Журналист рассказал, что идею снять фильм о Турции ему предложили около полугода назад. Документальная картина вышла на восемь серий по 48 минут каждая.
Ранее в беседе с «Лентой.ру» он заявил, что информация о его возвращении на Первый канал является преувеличением, поскольку он лишь предоставит ему свой новый фильм.
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Анастасия Чинкова