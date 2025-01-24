В Вологодской области начали закрывать алкомаркеты из-за «сухого» закона

Фото: iStock/ Andrii Zorii
В Вологодской области стали массово закрывать алкомаркеты — сетевые магазины, торгующие спиртными напитками, сообщило издание «Регнум» в Телеграм.
1 марта 2025 года в Вологодской области вступает в силу закон, который разрешает продавать алкоголь лишь два часа в день — с 12 до 14 часов.
Из-за нововведений в регионе появилось огромное количество объявлений о сдаче в аренду коммерческой недвижимости, на территории которой ранее располагались алкомаркеты. На представленных изданием снимках экрана видно два таких лота с вывесками крупных сетей, которые занимаются продажей спиртосодержащей продукции.
Ранее сообщалось, что российское правительство поручило профильным ведомствам провести анализ практики предоставления скидок на алкогольную продукцию в розничной торговле и подготовить предложения о возможном запрете таких скидок.
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Из-за нововведений в регионе появилось огромное количество объявлений о сдаче в аренду коммерческой недвижимости, на территории которой ранее располагались алкомаркеты. На представленных изданием снимках экрана видно два таких лота с вывесками крупных сетей, которые занимаются продажей спиртосодержащей продукции.
Ранее сообщалось, что российское правительство поручило профильным ведомствам провести анализ практики предоставления скидок на алкогольную продукцию в розничной торговле и подготовить предложения о возможном запрете таких скидок.
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Ольга Енгалычева