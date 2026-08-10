Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости рассказала, какая погода ожидается в Москве в понедельник.
По ее словам, в понедельник, 10 августа, в российской столице ожидается переменная облачность, без осадков. Позднякова уточнила, что температура поднимется до +27 градусов.
Синоптик предупредила, что воздух будет теплее климатической нормы. Ветер подует с юго-запада со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец раскрыл, какая погода ждет жителей Москвы на предстоящей неделе. Согласно его мнению, в ближайшие дни антициклон будет усиливаться. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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