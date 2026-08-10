Камчатка на четыре дня останется полностью без Интернета
На Камчатке с 12 августа на четыре дня ограничат доступ к интернету в связи с ремонтом подводного кабеля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на краевое правительство и его зампреда Григория Бондаренко.
Работы по модернизации подводной волоконно-оптической линии связи начнутся в ночь с 11 на 12 августа. Регион временно переведут на спутниковый ресурс, что сделает недоступными мессенджеры, соцсети и большинство онлайн-сервисов. Мобильная связь при этом не прекратит функционировать. По предварительной оценке, все работы займут не более четырёх дней.
Необходимость модернизации вызвана размытием берега у мыса Левашова – кабель оказался в опасной близости от зоны обрушения. Его требуется укрепить, чтобы избежать аварийных повреждений в будущем. Это решение принято ПАО «Ростелеком».
Ранее «Радио 1» передавало, что турагент из Казахстана Индира Абдикаримова могла обмануть около сотни туристов, которым предлагала поездки на концерты популярных K-pop-исполнителей. Среди пострадавших оказались десятки россиян. Подробности о случившемся читайте здесь.
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