Камчатка на четыре дня останется полностью без Интернета

10 августа 2026, 03:20

Фото: iStock/scyther5

На Камчатке с 12 августа на четыре дня ограничат доступ к интернету в связи с ремонтом подводного кабеля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на краевое правительство и его зампреда Григория Бондаренко.