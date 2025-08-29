Прах Плисецкой и Щедрина будет развеян над Россией после смерти композитора
Согласно последней воле легендарной балерины Майи Плисецкой и её супруга, великого композитора Родиона Щедрина, их прах будет развеян над Россией после кончины Щедрина. Об этом стало известно из завещания, опубликованного в 2015 году бывшим генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным.
Как пишет РИА Новости, Щедрина не стало 29 августа в возрасте 92 лет. Композитор скончался в больнице в Германии.
Майя Плисецкая и Родион Щедрин впервые встретились в 1955 году на приёме в доме Лили Брик. Вскоре после этого, осенью 1958 года, они оформили брак и прожили вместе более пятидесяти лет, отметив в 2015 году 57-ю годовщину свадьбы.
Майи Плисецкой не стало 2 мая 2015 года в Мюнхене.
Церемония развеивания праха супругов, символизирующая их вечную связь с Родиной, станет последним исполнением их общей воли.
Читайте также: