Прах Плисецкой и Щедрина будет развеян над Россией после смерти композитора

Согласно последней воле легендарной балерины Майи Плисецкой и её супруга, великого композитора Родиона Щедрина, их прах будет развеян над Россией после кончины Щедрина. Об этом стало известно из завещания, опубликованного в 2015 году бывшим генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным.