Композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни

29 августа 2025, 08:20

Фото: iStock/jorgeantonio

Сегодня ночью на 93-м году жизни скончался выдающийся советский и российский композитор Родион Константинович Щедрин. Об этом пишет РИА Новости.





Отмечается, что Щедрин был не только величайшим гением современности, но и важной фигурой в мировой музыкальной культуре. Его оперы, балеты и симфонические произведения на протяжении десятилетий с огромным успехом исполнялись на крупнейших сценах мира.





«Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики. Это огромная трагедия и невосполнимая потеря для всего мира искусства», — пояснили в Большом театре.