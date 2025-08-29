Композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни
Сегодня ночью на 93-м году жизни скончался выдающийся советский и российский композитор Родион Константинович Щедрин. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что Щедрин был не только величайшим гением современности, но и важной фигурой в мировой музыкальной культуре. Его оперы, балеты и симфонические произведения на протяжении десятилетий с огромным успехом исполнялись на крупнейших сценах мира.
«Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики. Это огромная трагедия и невосполнимая потеря для всего мира искусства», — пояснили в Большом театре.
Родион Щедрин оставил яркий след в истории музыки и вдохновил множество поколений исполнителей и слушателей. Его творчество продолжает жить и будет служить источником вдохновения для будущих артистов.
