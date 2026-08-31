«Практически каждую неделю бываю»: Милонов с теплотой вспомнил школьные годы

31 августа 2026, 21:43

Депутат Милонов до сих пор общается с первой учительницей

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Депутат Государственной думы Виталий Милонов поделился воспоминаниями о школьных годах и признался, что до сих пор поддерживает теплые отношения со своей первой преподавательницей. Об этом стало известно 31 августа.





Педагог Тамара Алексеевна, которая когда-то вела уроки в одной из школ Санкт-Петербурга, уже находится на заслуженном отдыхе, однако парламентарий регулярно созванивается с ней, сохраняя глубокое уважение к наставнице. По словам Милонова, День знаний остается для него одним из самых значимых праздников.



