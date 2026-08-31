«Практически каждую неделю бываю»: Милонов с теплотой вспомнил школьные годы
Депутат Милонов до сих пор общается с первой учительницей
Депутат Государственной думы Виталий Милонов поделился воспоминаниями о школьных годах и признался, что до сих пор поддерживает теплые отношения со своей первой преподавательницей. Об этом стало известно 31 августа.
Педагог Тамара Алексеевна, которая когда-то вела уроки в одной из школ Санкт-Петербурга, уже находится на заслуженном отдыхе, однако парламентарий регулярно созванивается с ней, сохраняя глубокое уважение к наставнице. По словам Милонова, День знаний остается для него одним из самых значимых праздников.
«Мне посчастливилось жить в Санкт-Петербурге, где я практически каждую неделю бываю рядом со своей школой. Тут есть радиостудия, в которой я веду передачу, — цитирует народного избранника NEWS.ru.Он отметил, что для любого человека школа является «местом силы», оставляющим неизгладимый след в душе. Политик признался, что даже сейчас, будучи взрослым, с особым трепетом вспоминает атмосферу 1 Сентября, который в детстве был самым долгожданным днем в году. Спикер подчеркнул, что к концу лета всегда возникает желание вернуться в привычную атмосферу и пообщаться с друзьями.