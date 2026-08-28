«Буду как-нибудь»: Дочь Сергея Жукова раскрыла планы на 1 Сентября

28 августа 2026, 22:11

Дочь певца Сергея Жукова Ника придет в школу 1 Сентября

Сергей и Ника Жуковы (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Дочь известного российского музыканта Сергея Жукова Ника на презентации мюзикла «Плакса» заявила, что намерена прийти в школу в День знаний. Об этом стало известно 28 августа.





Вместе с тем девушка напомнила, что уже три года находится на домашней форме обучения. Однако она регулярно приезжает в учебное заведение для сдачи экзаменов.





«На 1 Сентября я появлюсь, потом я на домашнем обучении, буду совмещать как-нибудь», — пояснила Ника NEWS.ru.