«Буду как-нибудь»: Дочь Сергея Жукова раскрыла планы на 1 Сентября
Дочь певца Сергея Жукова Ника придет в школу 1 Сентября
Дочь известного российского музыканта Сергея Жукова Ника на презентации мюзикла «Плакса» заявила, что намерена прийти в школу в День знаний. Об этом стало известно 28 августа.
Вместе с тем девушка напомнила, что уже три года находится на домашней форме обучения. Однако она регулярно приезжает в учебное заведение для сдачи экзаменов.
«На 1 Сентября я появлюсь, потом я на домашнем обучении, буду совмещать как-нибудь», — пояснила Ника NEWS.ru.Участие в мюзикле «Плакса» серьёзно повлияло на её дальнейшие планы. Девушка призналась, что познакомилась с «безумными ребятами», которые уже завершили обучение и поступили в вузы. Общение с ними вдохновило Жукову на поступление в театральный в этом году.