31 августа 2026, 19:49

Буланова ненавидела 1 Сентября за осень, учебу и уход лета

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Татьяна Буланова призналась, что в школьные годы не любила День знаний и всегда с неохотой возвращалась к учебе после летних каникул. Артистка поделилась воспоминаниями о своем отношении к образованию.





По словам исполнительницы, несмотря на хорошую успеваемость, процесс обучения не доставлял ей радости. Особенно тяжело давалось начало учебного года — 1 сентября, которое символизировало для нее наступление осени и конец беззаботного отдыха. Буланова подчеркнула, что лето в Санкт-Петербурге пролетает слишком быстро, а возвращение к школьным будням всегда было для нее испытанием.





«Ты делаешь то, чего не хочешь. А в жизни так всегда: приходится выполнять работу, которую не хочется выполнять. Но только таким способом можно чего-то добиться: преодолевая себя», — процитировала Татьяну Общественная Служба Новостей.