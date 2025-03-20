Врач рассказала, как снизить риск развития аллергии на животных у детей

Фото: iStock/Siarhei SHUNTSIKAU
У ребенка, который с раннего детства живет с кошкой или собакой, существенно снижается вероятность развития аллергии на этих животных. Об этом рассказала детский врач-аллерголог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу, врач первой категории Алла Рафаелян.
«Существует так называемая «гигиеническая гипотеза», которая предполагает, что ранний контакт с различными антигенами (включая аллергены животных) может способствовать развитию иммунной толерантности и снижению риска аллергических заболеваний», — рассказала Рафаелян в беседе с «Газетой.Ru».
По ее словам, дети, которые контактируют с кошками или собаками с раннего возраста, менее подвержены к возникновению аллергии на этих животных. Иммунная система ребенка «учится» распознавать аллергены как неопасные вещества, пояснил специалист.
Также Рафаелян добавила, что у детей снижается риск возникновения астмы и других аллергических заболеваний, если они живут с животными.
Однако он подчеркнул, что при наличии у ребенка признаков аллергии контакт с кошкой или собакой только усилит эти симптомы.
Тем временем врач-иммунолог Владимир Болибок пояснил «Вечерней Москве», как отличить у ребенка отравление от ротавируса.
«Ротавирус — это кишечная инфекция, которая развивается постепенно. Отравление наступает сразу, если, например, человек съел что-то не то. Есть разные понятия — кишечное отравление и пищевая токсикоинфекция», — пояснил Болибок.
Читайте также:
«Тихий убийца»: Диетолог раскрыл опасность продукта, который россияне употребляют каждое утро
«Риск рака кишки»: Диетолог раскрыла свойства традиционной российской крупы
«Опасно дарить»: Аллерголог Лапа перечислила самые аллергенные цветы
Элина Позднякова