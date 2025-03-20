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Врач рассказала, как снизить риск развития аллергии на животных у детей

Врач Рафаелян: ранний контакт с животными снижает риск развития аллергии
Фото: iStock/Siarhei SHUNTSIKAU

Фото: iStock/Siarhei SHUNTSIKAU

У ребенка, который с раннего детства живет с кошкой или собакой, существенно снижается вероятность развития аллергии на этих животных. Об этом рассказала детский врач-аллерголог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу, врач первой категории Алла Рафаелян.
«Существует так называемая «гигиеническая гипотеза», которая предполагает, что ранний контакт с различными антигенами (включая аллергены животных) может способствовать развитию иммунной толерантности и снижению риска аллергических заболеваний», — рассказала Рафаелян в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, дети, которые контактируют с кошками или собаками с раннего возраста, менее подвержены к возникновению аллергии на этих животных. Иммунная система ребенка «учится» распознавать аллергены как неопасные вещества, пояснил специалист.

Также Рафаелян добавила, что у детей снижается риск возникновения астмы и других аллергических заболеваний, если они живут с животными.

Однако он подчеркнул, что при наличии у ребенка признаков аллергии контакт с кошкой или собакой только усилит эти симптомы.

Тем временем врач-иммунолог Владимир Болибок пояснил «Вечерней Москве», как отличить у ребенка отравление от ротавируса.

«Ротавирус — это кишечная инфекция, которая развивается постепенно. Отравление наступает сразу, если, например, человек съел что-то не то. Есть разные понятия — кишечное отравление и пищевая токсикоинфекция», — пояснил Болибок.

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Диетолог назвала продукты, которые вызывают бессонницу
Диетолог Михалева: шоколад может спровоцировать бессонницу
20 марта 2025, 15:42

Фото: iStock/nicoletaionescu

Вечерний прием пищи может вызвать бессонницу, если содержит продукты с высоким содержанием кофеина. Об этом предупредила врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.
«Хотелось бы отметить, что высоким содержанием кофеина отличаются не только кофе и крепкий чай, но и шоколад. Поэтому, если вы хотите заснуть без проблем, я бы рекомендовала исключить этот продукт в вечернее время», — посоветовала Михалева в беседе с «Известиями».

Она также добавила, что в вечернее время лучше не есть фастфуд, жареные продукты, жирное мясо и соусы, так как они долго перевариваются. При этом Михалева отметила, что избыток белка в ужине может повлиять на качество сна.

Диетолог посоветовала ужинать за два–три часа до сна, чтобы не нарушать естественные процессы подготовки организма к отдыху.

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Диетолог назвал полезные продукты для диабетиков
Диетолог Кабанов: овсянка, бобовые и оливковое масло — спасение для диабетиков
20 марта 2025, 13:28

Фото: iStock/PeterHermesFurian

Диетолог Алексей Кабанов перечислил продукты, которые при постоянном употреблении помогут стабилизировать уровень глюкозы в крови.
В первую очередь, по словам специалиста, необходимо добавить в рацион бобовые.

«Эти продукты помогают снизить уровень сахара в крови, а также являются ценным источником растительных белков. Кроме того, любые бобовые культуры станут источником клетчатки, которой так не хватает ЖКТ для нормальной работы. Важно употреблять разные виды бобовых: фасоль, чечевицу, соевые культуры, горох и другие», — рассказал Кабанов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Кроме того, он отметил, что при диабете важно включить в рацион листовые овощи или простой салат, которые очень полезны для стабилизации уровня глюкозы в крови.

Также диетолог подчеркнул, что овсяная крупа снижает уровень глюкозы и холестерина. Но уточнил, что хлопья должны быть длительного приготовления, так как каши быстрого приготовления, наоборот, могут негативно повлиять на уровень глюкозы в крови. Кабанов добавил, что кашу стоит готовить исключительно на воде, так как молоко содержит слишком много насыщенных жиров.

При этом врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24» при варикозе посоветовал чаще употреблять в пищу зелень, орехи, растительные масла и рыбу.

«Нам нужен витамин K и антиоксиданты. Они содержатся в зеленых овощах и зелени — например, шпинате, капусте и кресс-салате. Для здоровья полезно употреблять ежедневно 400 граммов овощей, включая зелень и зеленые овощи», — пояснил специалист.

Он также добавил, что сосудистую стенку укрепляют полезные омега-3 жирные кислоты и Q10, которые содержатся в рыбе, маслах и орехах.

По словам Арзамасцева, рыбу надо есть четыре-пять раз в неделю, а орехов и масла будет достаточно по 10–20 граммов в день.

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«Страшные интоксикации»: Врач рассказал о главной опасности попкорновой болезни
Врач Тарасенко: в вейпах есть вещества, которые образуют жуткие канцерогены
20 марта 2025, 10:45

Фото: iStock/charinporn thayot

Попкорновая болезнь EVALI — заболевание, поражающее бронхиолы. Первый случай подобного недуга зафиксировали в Томске. Проявляется в виде воспаления, образования рубцов, сужения бронхиол.
Основной причиной развития EVALI считается диацетил — ароматизирующее вещество, безопасное при употреблении в пищу, но опасное при вдыхании. Регулярное воздействие этого компонента на органы дыхания провоцирует необратимые повреждения легочной ткани.

Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко в беседе с «Радио 1» заявил, что люди не знают, какие вещества запускают в свой организм с помощью вдоха, и в этом опасность.

«Некоторые считают, что это безопасно, потому что пахнет малинкой, клубничкой, жвачкой и так далее. Подвох в том, что изначально электронные сигареты создавались якобы для того, чтобы человек мог безболезненно прекратить табакокурение. Такой маркетинг привел к бесконтрольному потреблению», — пояснил эксперт.

По его словам, потребление не только никотина, но и диацетила, глицерина приводят к осложнениям.

«Некоторые вещества безопасны для употребления в пищу, а ингалировать их нельзя. И еще многие считают, что замена горения на парение — к лучшему, но при парении точно так же образуются жуткие канцерогены. EVALI — это одно из проявлений. Это страшные интоксикации не только в легких, но и в крови, почках, печени — везде. Тут надо смотреть комплексно», — заключил врач.

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Косметолог назвала продукты, которые сделают кожу идеально гладкой
Косметолог Жумабаева: рыба, зеленый чай и орехи сделают кожу гладкой и сияющей
20 марта 2025, 10:05

Фото: iStock/Dmytro Buianskyi

Рыба, зеленый чай и орехи способны сделать кожу лица гладкой и сияющей, рассказала косметолог Фатима Жумабаева.
«Лидером в списке продуктов, обязательных для всех девушек, мечтающих о сияющей и гладкой коже, является рыба. Кладезь омеги-3, витаминов А, Е и цинка заметно преобразит состояние эпидермиса. При регулярном употреблении рыбы ваша кожа получит качественное питание, увлажнение, станет более упругой и сияющей», — рассказала Жумабаева в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, эксперт рассказала, что зеленый чай благодаря антиоксидантам помогает устранить воспаления и покраснения на коже, а также улучшить рельеф и сделать тон гладким и здоровым.

Жумабаева посоветовала употреблять больше орехов, которые помогают поддерживать баланс между жиром и влагой в эпидермисе. По ее словам, для улучшения состоянии кожи достаточно есть горсть миндаля, грецких орехов или фундука на постоянной основе.

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Стало известно, когда закончится сезон гриппа и ОРВИ
Терапевт Шулаев: Эпидсезон закончится, когда установится плюсовая температура
19 марта 2025, 11:22

Фото: iStock/Choreograph

Грипп, ОРВИ и COVID-19 являются неизменными спутниками начала весны. Подъем заболеваемости происходит из-за нестабильной погоды. Об этом рассказал заведующий структурным подразделением ГБУЗ НО «Борская ЦРБ», врач-терапевт, нефролог Антон Шулаев.
«Эпидсезон, как всегда, закончится, когда устаканится плюсовая температура около 10°С. При этом среднесуточная температура должна быть выше 5-7 °С. Пока у нас ночью 0 а то и -5, а днём от 5 до 10 — эпидсезон будет продолжаться», — отметил Шулаев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он пояснил, что из-за температурных скачков сложно подобрать одежду, человек то потеет, то переохлаждается, что приводит к ослаблению иммунитета.

На сегодняшний день, по словам специалиста, COVID и грипп часто проходят с высокой температурой и болью в мышцах. Облегчить течение этих заболеваний можно с помощью жаропонижающих и обезболивающих препаратов. Также необходимо обеспечить для больного сон и покой, посоветовал Шулаев.

Тем временем главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, что тепло в столичный регион придет в начале следующей недели.

«Скорее всего, более тёплая погода придётся на начало следующей недели — 24-25 марта. В эти числа дневная температура может превысить 10 °С», — спрогнозировала Позднякова.

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