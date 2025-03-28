Ветеринар раскрыла, как уберечь собаку от клещей

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Самый эффективный способ защитить собаку от клещей — давать ей таблетку от этого паразита один раз в месяц на протяжении всего сезона активности данных насекомых. Об этом заявила ветеринар Зеленоградской ветклиники Надежда Кузина. По ее словам, в случае если клещ все еже впился, нужно немедленно удалить его клещедером и обработать место укуса йодом.
«Сдавать клеща на анализ не надо. Для начала нужно просто наблюдать за животным. Если в течение срока от трех до семи дней появятся какие-либо симптомы: вялость, одышка, темная с кровью моча, рвота, — нужно идти в ветклинику и сразу сдавать анализ крови на пироплазмоз», — поделилась эксперт в беседе с «Москвой 24».В свою очередь ветеринар Городской фермы на ВДНХ, руководитель школы юннатов «КосмоЗоо» биологического факультета МГУ Александр Селиванов рассказал, как клещи цепляются к жертве. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист указал, что данные насекомые очень чутко реагируют на все движущиеся объекты и могут впиться не только в собаку, но даже в птицу.
«Цепляясь за животное, клещ не кусает сразу, да и укусом его поведение не назовешь. <…> Сначала клещ ищет по всей поверхности собаки самое благоприятное место (каким оно окажется, известно только ему). Чаще всего это нежные тонкие участки складок кожи», — пояснил ветеринар.Читайте также:
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