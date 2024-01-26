Пранк со Смольяниновым*: за что он готов служить Киеву и кто его «подвесит за одно место»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Покинувший Россию актер Артур Смольянинов* стал героем нового выпуска пранкеров Вована и Лексуса, которые позвонили артисту от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Какие заявления сделал Смольянинов*, на что он готов ради украинского гражданства и как намерен стать «полезным Зеленскому», расскажет редакция «Радио 1».
Вован и Лексус разыграли актера Смольянинова* от имени Андрея Ермака
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), обнародовали запись их разговора с артистом Артуром Смольяниновым. Беседа велась от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака.
«Уехавший актер Артур Смольянинов* поговорил с «главой офиса президента Украины Андреем Ермаком». Приунывший на чужбине артист всерьез зацепился за предложение получить украинское гражданство «под ключ» для всей семьи. А до этого согласился тайно выступать перед ВСУ», — рассказали пранкеры.
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Актер Смольянинов* заявил о готовности выступить перед ВСУ
Во время разговора с актером, пранкеры заявили, что на Украине якобы готовы рассмотреть вопрос о выдаче гражданства Смольянинову* и членам его семьи. Артист назвал такое намерение украинской стороны «идеальным предложением».
Кроме того, пранкеры подняли вопрос о выступлении актера перед украинскими военными. Смольянинов* заявил, что готов это сделать, но тайно. Актер объяснил свое условие тем, что вся его семья проживает на территории России, поэтому он не хочет афишировать поездку к украинским военным.
Смольянинов* добавил, что готов выступать не только для солдат, но и для президента Украины Владимира Зеленского. Артист отметил, что хотел бы быть для украинского лидера «максимально полезным» и готов выполнить «любые поручения».
Смольянинов* рассказал о встрече с Ходорковским в Риге
В беседе с пранкерами, артист сообщил, что на днях у него состоялось знакомство с Михаилом Ходорковским**. Смольянинов* рассказал лже-Ермаку о том, что бывший глава компании «ЮКОС» выходит на связь со знаменитыми релокантами и призывает их «возвращаться в Россию для захвата власти».
По словам артиста, они с Ходорковским обсуждали будущее России и то «как можно жить по-другому».
Где сейчас живет и чем занимается Смольянинов*
После начала спецоперации на территории Украины, Смольянинов* начал критиковать действия России. На фоне неоднократных антироссийских высказываний, с актером постепенно прекращалось сотрудничество. Вскоре он принял решение уехать из страны.
Смольянинов* некоторое время провел в США, затем переехал в Латвию. Актер заявлял, что ему безразлична судьба России, и если бы он принимал участие в СВО, то только на стороне ВСУ.
После публикации подобных высказываний, артист был привлечен к ответственности за дискредитацию российской армии.
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В настоящее время Смольянинов* выступает в составе собственной группы в подземных переходах в Латвии. Он планирует записать собственный альбом и гастролировать.
Актер Пашутин предложил Смольянинову* выступить в окопах
После опубликованной записи разговора Смольянинова* с пранкерами, актер театра и кино Александр Пашутин в беседе с NEWS.ru призвал артиста выступить в окопах и назвал его дураком.
«Что здесь скажешь? Артур Смольянинов — дурак. К сожалению, не все актеры умные. Я люблю нашу профессию и своих коллег. Но в семье не без урода, что здесь поделаешь. Пускай поедет, в окопах выступит. Его там наши поймают и за одно место подвесят», — заявил Пашутин.Читайте также:
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Анастасия Крестьянова