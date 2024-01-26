Пранк со Смольяниновым*: за что он готов служить Киеву и кто его «подвесит за одно место»

Ряд санитарно-оздоровительных мероприятий проведут в лесах Московской области в 2024 году, в том числе на территории в семь с половиной тысяч гектаров будут организованы лесопатологические исследования, а более чем на четырёх тысячах гектаров — санитарные рубки, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.