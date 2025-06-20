Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как Зеленский пригрозил навести на них «порчу»
Известные российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили, что во время розыгрыша Владимир Зеленский пригрозил навести на них порчу, пишет издание Life.ru.
Во время телефонного разговора предводитель киевского режима вел себя неадекватно, издавал странные звуки, после чего сказал, что наведет на них порчу. Вован и Лексус отметили, что обычно они звонят людям, которые имеют влияние на политическую повестку, однако своим звонком Зеленскому сделали исключение, так как не считают, что он является влиятельной персоной.
В ближайшее время пранкеры не планируют звонить американскому лидеру Дональду Трампу.
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