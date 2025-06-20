Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как Зеленский пригрозил навести на них «порчу»

20 июня 2025, 09:50

Пранкеры Вован и Лексус заявили, что Зеленский угрожал им наведением порчи

Владимир Зеленский

Известные российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили, что во время розыгрыша Владимир Зеленский пригрозил навести на них порчу, пишет издание Life.ru.