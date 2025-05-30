Pravda.Ru назвала привычки пассажиров, которые злят стюардесс

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Некоторые привычки пассажиров выводят из себя даже самых стойких стюардесс, пишет Pravda.Ru.



«Я ненавижу, когда люди заказывают кофе или чай в самолётах, где полёт длится меньше часа, у нас есть всего около 30 минут на разнос напитков, а времени и так в обрез», — приводит издание слова стюардессы Тэмми.

Отмечается, что довольно много времени уходит на то, чтобы вскипятить воду, разлить и положить пакетики. В случае турбулентности донести горячий напиток до пассажира еще сложнее.

Кроме того, бортпроводники злятся, когда пассажиры раздеваются до нижнего белья.

«Как-то один мужчина снял штаны, остался в одних боксерах и закинул ноги на стенку», — рассказала стюардесса Тамара.

Оказывается, что такие люди не являются редкостью.

Также автор призвал пассажиров не снимать обувь в самолете, поскольку запах в замкнутом пространстве запах может стать настоящим испытанием для всех. При этом снятая обувь станет проблемой при эвакуации, так как обуться во время ЧС возможности не будет.
Элина Позднякова

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