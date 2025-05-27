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Два бизнес-джета столкнулись в аэропорту Минеральных Вод

Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

Два бизнес-джета столкнулись в аэропорту Минеральных Вод. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что один из них мог принадлежать миллиардеру и бывшему губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву. Столкновение бизнес-джетов произошло днем в понедельник, 26 мая.

Прилетевший из Москвы борт Legacy 600 на стоянке задел своим крылом другой аналогичный Legacy. В результате столкновения у припаркованного воздушного судна образовалась 30-сантиметровая трещина.

На борту прилетевшего из российской столицы самолета находились три пассажира и четыре члена экипажа. На другом бизнес-джете людей не было.

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#самолет
#столкновение
#аэропорт
Жительница Алтая облила мужа смесью для бензопилы и подожгла во время ссоры
27 мая 2025, 10:12

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Жительница Алтая облила своего мужа смесью для бензопилы и подожгла. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Обвиняемая и пострадавший познакомились в социальных сетях несколько лет назад. Пара жила в селе Красногорском Алтайского края. В один из дней влюбленные поссорились.

36-летний мужчина нанес несколько ударов 40-летней женщине, а та дала отпор. Она достала из шкафа смесь бензина с маслом, которой заправляют бензопилу, облила жидкостью обидчика и подожгла.

Согласно информации SHOT, пострадавшего госпитализировали с многочисленными ожогами. Женщину задержали.

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СК: мужчина нанёс подростку множественные удары ножом, преступник задержан
27 мая 2025, 09:26

Фото: iStock/redstallion

В Новосибирском районе 21-летний мужчина убил своего знакомого – 17-летнего подростка. Преступник нанёс потерпевшему множественные удары ножом, он задержан, ему предъявлено обвинение. Как пишут СМИ, молодой человек был убит из-за телефона в праздник последнего звонка.
По данным СУСК по Новосибирской области, преступление было совершено ночью 25 мая. 21-летний обвиняемый и его несовершеннолетний знакомый находились в лесном массиве на территории Новосибирского района. Между ними возник конфликт, во время которого задержанный достал нож и нанёс множественные удары в жизненно важные органы подростка. Молодой человек умер на месте происшествия.

Следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве. В ближайшее время будет направлено прошение в суд об избрании в отношении преступника меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура контролирует ход расследования.

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Сотрудник университета крал человеческие останки и продавал их в течение пяти лет
Сотрудник Гарварда пять лет продавал человеческие останки и попался
27 мая 2025, 08:59

Фото: iStock/Soumen Hazra

Бывший менеджер морга Гарвардской медицинской школы, 57-летний Седрик Лодж, признался в краже человеческих останков и их продаже. В сотрудничестве со своей женой Дениз, он в течение пяти лет похищал части тел, которые были завещаны науке, и продавал их на черном рынке. Об этом пишет People.
Согласно информации, предоставленной следствием, Лодж использовал свое служебное положение для кражи голов, мозгов, кожи и костей. Его жена активно помогала ему в этом незаконном бизнесе, получая за проданные останки значительные суммы денег. Один из клиентов перевел ей 37 тысяч долларов (около 2,9 миллиона рублей) за три года.

Расследование выявило, что Лодж забирал части тел, которые уже использовались в научных исследованиях и учебных целях, но еще не были утилизированы.

В Находке мотоциклист сбил восьмилетнюю школьницу на пешеходном переходе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Чукотке в поселке Эгвекинот нашли тело новорожденной девочки
27 мая 2025, 08:37

Фото: iStock/myibean

В поселке Эгвекинот Чукотского автономного округа на территории базы АО «Чукотская торговая компания» было найдено тело новорожденной девочки. Об этом сообщают прокуратура региона и следственное управление Следственного комитета России, пишет РИА Новости.
По информации следователей, тело ребенка было обнаружено 27 мая на обочине внутренней дороги предприятия, примерно в 50 метрах от производственных объектов. Находку сделала работница компании, направлявшаяся на работу. В настоящее время проводится процессуальная проверка, в рамках которой следователи опрашивают сотрудников компании и назначают судебно-медицинскую экспертизу.

Прокуратура также проводит свою проверку по данному факту, учитывая серьезность ситуации и необходимость выяснения всех обстоятельств происшествия. Территория предприятия огорожена, а следственные действия продолжаются.

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#прокуратура
#следователи
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#происшествия
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В Приамурье из-за большегруза частично разрушился мост через Обку
Большегруз частично обрушил мост через Обку в Зейском районе Амурской области
27 мая 2025, 06:44

Фото: кадр видео Telegram-канала «Амурский Минтранс» @mintrans_amur

Частичное разрушение моста через реку Обка произошло на автодороге «Зея — Золотая Гора» в Зейском округе Амурской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Амурский Минтранс», публикуя кадры с места события.
По данным регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, инцидент случился 26 мая из-за проезда по переправе тяжеловесного транспорта, не имевшего разрешения.

Движение сейчас осуществляется по одной полосе, доступной только для легковых автомобилей, а подрядчики приступили к восстановительным работам.

Фото: кадр видео Telegram-канала «Амурский Минтранс» @mintrans_amur

Ведомство подчеркнуло, что действия водителя грузовика, нарушившего ограничения, привели не только к повреждению инфраструктуры, но и поставили под угрозу транспортную доступность для жителей.

На кадрах, опубликованных минтрансом, видно, как трал с бульдозером проломил деревянный мост и перевернулся.

Местные СМИ уточняют, что это единственная переправа на трассе, ведущей в поселок Береговой, а альтернативных маршрутов нет.

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