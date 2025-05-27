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Два бизнес-джета столкнулись в аэропорту Минеральных Вод. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что один из них мог принадлежать миллиардеру и бывшему губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву. Столкновение бизнес-джетов произошло днем в понедельник, 26 мая.
Прилетевший из Москвы борт Legacy 600 на стоянке задел своим крылом другой аналогичный Legacy. В результате столкновения у припаркованного воздушного судна образовалась 30-сантиметровая трещина.
На борту прилетевшего из российской столицы самолета находились три пассажира и четыре члена экипажа. На другом бизнес-джете людей не было.
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Прилетевший из Москвы борт Legacy 600 на стоянке задел своим крылом другой аналогичный Legacy. В результате столкновения у припаркованного воздушного судна образовалась 30-сантиметровая трещина.
На борту прилетевшего из российской столицы самолета находились три пассажира и четыре члена экипажа. На другом бизнес-джете людей не было.
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Екатерина Коршунова