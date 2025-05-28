SHOT: на теплоходе «Михаил Булгаков» произошло массовое отравление пассажиров
На теплоходе «Михаил Булгаков» произошло массовое отравление среди пассажиров. Сотни туристов сняли с рейса в Угличе для медицинского осмотра. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По данным источника, проблема возникла во время круиза по маршруту «Москва – Углич – Валаам – Санкт-Петербург –Кижи – Горицы – Москва». По словам пассажиров, более трети отдыхающих жаловались на симптомы ротавируса: тошноту, диарею и слабость. Также в публикации отмечается, что некоторых туристов, которым оказалось недостаточно помощи врачей на судне, высаживали в разных городах страны.
Предварительно установлено, что причина инцидента кроется в вирусной инфекции, которая передается из рейса в рейс. Несмотря на заболеваемость, круизный корабль продолжал плыть по запланированному маршруту.
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