SHOT: на теплоходе «Михаил Булгаков» произошло массовое отравление пассажиров

28 мая 2025, 19:58

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

На теплоходе «Михаил Булгаков» произошло массовое отравление среди пассажиров. Сотни туристов сняли с рейса в Угличе для медицинского осмотра. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.