Россиянка заразилась на Шри-Ланке смертельно опасной лихорадкой чикунгунья
Туристка из России заразилась на Шри-Ланке смертельно опасной лихорадкой чикунгунья, которая бушует на острове. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Россиянка прилетела на остров для прохождения программы оздоровления аюрведа – системы, направленной на восстановление баланса в организме. Однако практически сразу она почувствовала недомогание.
Женщина поделилась, что в течение трёх дней у неё держалась температура 40 и были жуткие боли в суставах. Всё это является симпотамами лихорадки.
Россиянка обратилась к врачам, которые начали убеждать её, что это не чикунгунья, и дали обычный парацетамол. Однако, когда состояние туристки ухудшилось, у неё взяли анализ и диагноз подтвердился.
В настоящее время на Шри-Ланке зафиксирована самая сильная за последние 20 лет вспышка смертельной лихорадки чикунгунья.
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