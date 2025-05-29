Россиянка заразилась на Шри-Ланке смертельно опасной лихорадкой чикунгунья

Фото: iStock/sudok1

Туристка из России заразилась на Шри-Ланке смертельно опасной лихорадкой чикунгунья, которая бушует на острове. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Россиянка прилетела на остров для прохождения программы оздоровления аюрведа – системы, направленной на восстановление баланса в организме. Однако практически сразу она почувствовала недомогание.

Женщина поделилась, что в течение трёх дней у неё держалась температура 40 и были жуткие боли в суставах. Всё это является симпотамами лихорадки.

Россиянка обратилась к врачам, которые начали убеждать её, что это не чикунгунья, и дали обычный парацетамол. Однако, когда состояние туристки ухудшилось, у неё взяли анализ и диагноз подтвердился.

В настоящее время на Шри-Ланке зафиксирована самая сильная за последние 20 лет вспышка смертельной лихорадки чикунгунья.

Анастасия Чинкова

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