Правдинскую школу полностью обновят к 1 сентября

Фото: Минстройкомплекса МО
В Правдинской школе стартовали кровельные работы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский. За три летних месяца объект полностью отремонтируют, и новый учебный год дети начнут в обновлённом здании.
«На объекте заняты более 60 рабочих. Строители ведут кровельные и фасадные работы. Внутри здания проводится отделка помещений, которые получат не только новый облик, но и мебель, и современное оснащение», – отметили в администрации.Там пояснили, что учреждение входит в состав образовательного комплекса №2, который объединил шесть детских садов и три школы муниципалитета.
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Лора Луганская