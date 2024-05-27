В Пушкино 115 человек прошли обследования в единый день диспансеризации

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
В минувшую субботу, в единый день диспансеризации, в поликлиники округа пришло 115 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
По итогам обследования полностью здоровы 29 человек, с факторами риска — 18 человек, 68 — с заболеваниями.
Стоит отметить, что следующие дни единой диспансеризации пройдут 8 и 22 июня, а дни семейного здоровья — 15 и 29 июня.
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«Основными факторами риска у пациентов были повышенные давление и холестерин, избыточный вес и низкая физическая активность. Основное среди выявленных подозрений – у 33 человек заболевания сердечно-сосудистой системы, у 6 – болезни органов дыхания, еще у 6 – заболевания ЖКТ, у 5 – болезни нервной системы. На дополнительные обследования в рамках второго этапа диспансеризации направлено 56 человек», — подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что следующие дни единой диспансеризации пройдут 8 и 22 июня, а дни семейного здоровья — 15 и 29 июня.
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Мира Полтева