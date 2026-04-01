Правила перевода денег изменились в России
С 1 апреля в России вступили в силу обновленные правила заполнения платежных поручений при переводах в бюджетную систему. Соответствующий приказ Минфина уточняет требования к реквизитам, но не вводит концептуальных нововведений.
Изменения касаются исключительно перечислений налогов, сборов, штрафов, а также платежей на казначейские счета. Обычные переводы между физическими лицами остались без изменений.
Как пояснила РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, магистр права Мери Валишвили, теперь в реквизитах плательщика юридические лица и банки должны указывать полное или сокращенное наименование. Физическим лицам предписали полностью вписывать фамилию, имя и отчество.
Индивидуальные предприниматели обязуются указывать полное имя и правовой статус, а физлица, ведущие частную практику, — дополнительно вид деятельности и ИНН. В поле «назначение платежа» необходимо предоставлять исчерпывающую информацию — наименование товаров, работ или услуг, номера и даты договоров, а также товарных документов. Допускается внесение иных сведений, но общее количество символов не должно превышать 210.
Кроме того, ввели новый реквизит — «фактический плательщик». Он заполняется, если средства переводит представитель налогоплательщика (например, бухгалтер по доверенности). В этом случае требуется указать данные плательщика — его ИНН, код причины постановки на учет (КПП) или полное имя физического лица.
