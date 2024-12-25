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Кузнецов выбыл на долгий срок из-за сотрясения мозга после матча с ЦСКА

Ротенберг: в матче с ЦСКА Кузнецов получил сотрясение и выбыл на долгий срок
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий СКА Евгений Кузнецов получил серьезное сотрясение мозга в матче с ЦСКА и выбыл на неопределенный срок. О тяжелом состоянии сообщил главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг после игры, завершившейся победой ЦСКА.
«К сожалению, диагноз очень плохой. Удар в голову, сотрясение, без сознания был. Пусть разбираются профессионалы», — сказал Ротенберг во флеш-интервью, которое можно посмотреть на сайте КХЛ.

ЦСКА в среду обыграл дома СКА (6:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).



Инцидент произошел во втором периоде, когда защитник ЦСКА Владислав Провольнев провел жесткий силовой прием против Кузнецова. Нападающий упал на лед и покинул площадку лишь в сопровождении врачей. По словам Ротенберга, игрок был без сознания и нуждается в длительном лечении. Тренер отметил, что Кузнецов, один из лидеров команды и звезда лиги, не сможет вернуться на лед в ближайшее время.

За сезон Кузнецов набрал 33 очка в 34 матчах, продемонстрировав выдающуюся форму. Однако теперь команда будет вынуждена обходиться без него в ключевой части чемпионата.

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Ротенберг подчеркнул, что не обвиняет Провольнева в умышленной грубости, но факт остается фактом: СКА теряет важного игрока на долгое время.

«Я не говорю, что Провольнев умышленно бил его в голову. Я об этом не говорю, и я не хочу искать козлов отпущения. Но факт остается фактом: Евгений Кузнецов долгое, очень долгое время не сыграет в КХЛ. Когда он вернется, я не знаю», — заключил Ротенберг на пресс-конференции.
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Школьников Каширы наградили за выступление на фестивале ГТО по плаванию
25 декабря 2024, 16:34

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В школе №7 с углублённым изучением отдельных предметов городского округа Кашира наградили сборную, занявшую первое место на фестивале ГТО «Проплыви на норматив». Ученики боролись за Кубок главы городского округа Михаила Шувалова, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Награждение проводил начальник центра ГТО спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева Николай Гайворонский. Грамоту вручили капитану команды – ученице 10 класса Анастасии Ивлевой. В личных состязаниях за первое место грамотами и медалями награждены Матвей Суслов и Алевтина Недовесова, за второе – Анастасия Ивлева и Тимур Васильев», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Гайворонский поздравил учеников с наступающим Новым годом, пожелав успехов в спорте и учёбе.

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В Московской области состоятся Всероссийские соревнования по лыжным гонкам
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Подмосковный горнолыжник Хорошилов взял золото на IV этапе Кубка России
25 декабря 2024, 16:03

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Многократный чемпиона России Александр Хорошилов, представляющий Московскую область, завоевал золотую медаль на четвёртом этапе Кубка России по горнолыжному спорту, эта победа стала первой для спортсмена в текущем году, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Александр Хорошилов стал победителем в дисциплине «слалом» по итогам двух спусков. При этом по итогу первого спуска он занял лишь четвёртое место, но результат второго заезда обеспечил ему победу. А серебряную и бронзовую медали в слаломе завоевали горнолыжники из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
Кубок России по горнолыжному спорту проходил на трассах Центра активного отдыха «Евразия» в городе Куса Челябинской области с 21 по 24 декабря.

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#подмосковье
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Подмосковные команды завоевали призовые места чемпионата по фоновой ходьбе
25 декабря 2024, 15:18

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команды из четырёх округов Московской области стали победителями и призёрами чемпионата России по фоновой ходьбе «Человек идущий — 2024», сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Чемпионат проводился в шести категориях: «пенсионеры», «студенты», «корпоративные команды», «муниципальные команды» и «группы ЗОЖ».

«В категории «пенсионеры» представители Московской области заняли весь пьедестал почёта: первое место завоевали участники программы «Активное долголетие» из Солнечногорска, второе — долголеты из Подольска, а третье — долголеты из Домодедова. Ещё одни представители Подмосковья — команда «Дерзкие» из Реутова — заняла первое место в категории «группы ЗОЖ», — говорится в сообщении.
Кроме того, награду за волю к победе получили долголеты из Люберец, а представителей химкинской Российской международной академии туризма включили в список лучших команд.

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#московская область
#подмосковье
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Семин оценил шансы «Динамо» на победу в РПЛ
Семин: «Динамо» может бороться за чемпионство, если проведет подготовку
25 декабря 2024, 13:53

Фото: iStock/gorodenkoff

ФК «Динамо» может бороться за чемпионство в РПЛ, если правильно проведет подготовку и избавиться от проблем с обороной, которые возникают после нападений. Об этом заявил бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.
«У «Динамо» есть свой стиль, и это мне нравится. Команда очень сильно нацелена на атаку, но есть и минусы. После атакующих действий они пропускают быстрые атаки соперников. Когда они уберут эту проблему, будет значительно больше очков», — пояснил он в беседе с Metaratings.ru.
Семин также подчеркнул, что для устранения этой проблемы «Динамо» не придется искать новых игроков. По его мнению, в команде достаточно квалифицированных спортсменов на каждой из позиции.

Напомним, на зимнюю паузу «Динамо» ушло с 35 баллами и четвертым местом в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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В ЦСКА раскрыли главное отличие тренеров Воробьева и Федорова
Полтапов: тренер Воробьев — мотиватор, а Федоров — дипломат
25 декабря 2024, 13:47

Фото: iStock/shironosov

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов рассказал о ключевом отличии главного тренера Ильи Воробьева и бывшего наставника Сергея Федорова. По его словам, первый — это строгий и жесткий мотиватор, а второй — дипломат.
«Воробьев точно пожестче. <…> Как уже говорилось, некоторое время ушло на притирку к новым схемам, требованиям, да и друг к другу тоже. Где-то допускали недочеты. Отсюда осечки. Но постепенно осознали, чего хочет от нас Илья Петрович, и перенесли это на площадку. Он ставит активный атакующий хоккей. Теперь от каждого требуется постоянно находиться в движении», — поделился он в интервью RT.
В то же время стала известна зарплата защитника Богдана Киселевича, заключившего контракт с «Локомотивом». Как сообщает Metaratings.ru, с помощью клуба игрок заработает 5 миллионов рублей. Информация о подписании контракта сроком до конца сезона появилась накануне, 24 декабря.

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#интервью
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#воробьёв
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Турнир с главным боем Сарнавский — Мартинс отменили
25 декабря 2024, 13:42

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Турнир Fight Nights 126, главным событием которого должен был стать бой россиянина Александра Сарнавского и бразильца Адриано Мартинса, отменили. Об этом стало известно MMA.Metaratings.ru.
Как отмечает портал, турнир должен был пройти в пятницу, 27 декабря, в Москве на «Live Арене». Вместе с Сарнавским и Мартинсом на нем также должны были сразиться Гойти Дазаев и Геннадий Макарян.

О причинах отмены и возможной новой дате турнира пока ничего не известно.

Ранее глава RCC Николай Клименко высказался о перспективах боя между четырехкратным чемпионом мира по ММА Федором Емельяненко и бывшим чемпионом Bellator Александром Шлеменко. По его словам, поединок между ними маловероятен, так как это не тот бой, «на котором хотелось бы играть», особенно учитывая, что Емельяненко уже 48 лет.

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Полтапов: лучше поиграть в России и обрести стабильность перед карьерой в НХЛ
25 декабря 2024, 13:38

Фото: iStock/vchal

Нападающий ХК ЦСКА Прохор Полтапов рассказал о своих карьерных планах. Он заявил, что решил сначала поиграть в России и обрести стабильность перед возможной карьерой в НХЛ. По его словам, каждый хочет попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге.
«После неудачи в прошлом сезоне осознавал, что нельзя ехать в НХЛ неподготовленным. А у меня они пошли волнами: один — качественный, другой — плохой. Там подобного терпеть не станут. Решил, что лучше еще поиграть в России и обрести стабильность», — пояснил хоккеист в интервью RT.
В то же время стала известна судьба другого российского хоккеиста, бывшего игрока СКА Никиты Камалова. Как стало известно Metaratings.ru, после расторжения контракта с «Барысом», которое произошло накануне, 24 декабря, он может продолжить свою карьеру в «Сибири».

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В Московской области состоятся Всероссийские соревнования по лыжным гонкам

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#соревнования
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В Московской области состоятся Всероссийские соревнования по лыжным гонкам
25 декабря 2024, 09:25

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

С 27 по 29 декабря в Подмосковье состоятся Всероссийские соревнования «Красногорская лыжня», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
28 декабря любителей лыжного спорта ожидают спринтерские гонки среди женщин и мужчин свободным стилем, а 29 декабря — аналогичные гонки классическим стилем.

«Красногорская лыжня» — одно из старейших соревнований среди лыжников в России, которое берёт своё начало в 1968 году. Каждый год в преддверии Нового года спортсмены со всех уголков страны собираются на лыжном стадионе «Зоркий». Трасса была создана двукратным призёром Олимпийских игр, коренным красногорцем Иваном Утробиным.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

27 декабря в 11:00 пройдёт тренировка в свободном стиле.

28 декабря в 11 утра начнётся квалификация в спринте свободным стилем для мужчин и женщин. В 13 часов начнутся четвертьфинальные, полуфинальные и финальные заезды. В 15 часов пройдёт церемония награждения. В 16 часов состоится тренировка классическим стилем.

29 декабря в 11 утра пройдут квалификации в классическом стиле для мужчин и женщин. В 13 часов начнутся четвертьфинальные, полуфинальные и финальные заезды. В 15 часов пройдёт церемония награждения.

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам состоятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#соревнования
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#красногорск
#лыжи
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Сноубордистка из Швейцарии Хедигер погибла из-за схода лавины
24 декабря 2024, 21:52

Софи Хедигер (Фото: swiss-ski.ch)

Сноубордистка сборной Швейцарии Софи Хедигер скончалась из-за схода лавины, сообщила пресс-служба Федерации лыжного спорта и сноуборда Швейцарии (Swiss-Ski).
Софи Хедигер скончалась в возрасте 26 лет.

Трагедия произошла 23 декабря в горах в Арозе, где каталась швейцарская спортсменка на сноуборде.

«Мы потрясены, и все наши мысли с семьей Софи, которой мы выражаем наши глубочайшие соболезнования», — подчеркнул руководитель Swiss-Ski Вальтер Ройссер.

Софи Хедигер два раза восходила на пьедестал почета на этапах Кубка мира. Сноубордистка участвовала в Олимпийских играх 2022 года. Софи Хедигер — победитель Универсиады 2023 года в американском Лейк-Плэсиде.

Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сообщила о смерти олимпийского чемпиона по волейболу Владимира Дорохова. Как передавало агентство РИА Новости со ссылкой на ВФВ, Дорохов ушёл из жизни в среду, 18 декабря. Причины смерти не сообщались.

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