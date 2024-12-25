Кузнецов выбыл на долгий срок из-за сотрясения мозга после матча с ЦСКА

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Нападающий СКА Евгений Кузнецов получил серьезное сотрясение мозга в матче с ЦСКА и выбыл на неопределенный срок. О тяжелом состоянии сообщил главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг после игры, завершившейся победой ЦСКА.
«К сожалению, диагноз очень плохой. Удар в голову, сотрясение, без сознания был. Пусть разбираются профессионалы», — сказал Ротенберг во флеш-интервью, которое можно посмотреть на сайте КХЛ.
ЦСКА в среду обыграл дома СКА (6:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Инцидент произошел во втором периоде, когда защитник ЦСКА Владислав Провольнев провел жесткий силовой прием против Кузнецова. Нападающий упал на лед и покинул площадку лишь в сопровождении врачей. По словам Ротенберга, игрок был без сознания и нуждается в длительном лечении. Тренер отметил, что Кузнецов, один из лидеров команды и звезда лиги, не сможет вернуться на лед в ближайшее время.
За сезон Кузнецов набрал 33 очка в 34 матчах, продемонстрировав выдающуюся форму. Однако теперь команда будет вынуждена обходиться без него в ключевой части чемпионата.
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Ротенберг подчеркнул, что не обвиняет Провольнева в умышленной грубости, но факт остается фактом: СКА теряет важного игрока на долгое время.
«Я не говорю, что Провольнев умышленно бил его в голову. Я об этом не говорю, и я не хочу искать козлов отпущения. Но факт остается фактом: Евгений Кузнецов долгое, очень долгое время не сыграет в КХЛ. Когда он вернется, я не знаю», — заключил Ротенберг на пресс-конференции.Читайте также:
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