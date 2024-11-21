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Правительство Австралии запретило детям пользоваться соцсетями

Власти Австралии запретили детям младше 16 лет пользоваться соцсетями
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Правительство Австралии приняло закон о запрете пользоваться социальными сетями детям младше 16 лет. Соответствующий документ представлен на официальном сайте премьер-министра страны Энтони Альбанезе.
Отмечается, что введение такой меры позволит обеспечить более надёжную защиту для молодых австралийцев на критических этапах их развития.

В документе сказано, что ответственность за соблюдение нововведений будет лежать на самих соцсетях, от которых требуют в ближайшее время принять меры, запрещающие детям младше 16 лет создавать аккаунты. В случае нарушения закона платформам грозит штраф до 32,3 миллионов долларов США.



Указано, что речь в первую очередь идёт о таких соцсетях как TikTok, Instagram*, Snapchat и X. При этом подростки всё ещё будут получать доступ к сервисам для обмена сообщениями, онлайн-играм и сайтам, связанным с образованием и здоровьем. В их числе видеохостинг YouTube.

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