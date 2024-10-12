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Карл III заявил, что не помешает Австралии выйти из-под британской короны

12 октября 2024, 21:14
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Король Карл III заявил, что не собирается создавать преграды для ухода Австралии из-под британской короны и объявления страны себя республикой.
Король Британии перед поездкой в Австралию, которая должна состояться в середине октября, высказался о возможной судьбе страны. Ранее ему поступило письмо от Австралийского республиканского движение с просьбой о встрече. В нём представители сообщили, что уже пришло время встать на международном уровне наравне с другими нациями.

В ответ на это заявление Карл III написал письмо, в котором заверил, что только австралийское общество будет решать, станет ли Австралия полноценной и независимой республикой.



Напомним, что в последний раз опрос об изменении государственного строя в стране, которой формально правит британский монарх, проводился в 1999 году. По его итогам 55% граждан выступили против обретения независимости и выхода из-под короны.

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Как ХАМАС готовил атаку на Израиль: военные перехватили секретные протоколы
NYT: ХАМАС два года готовили атаку на Израиль, ожидая ответ Ирана и «Хезболлы»
12 октября 2024, 21:25

Фото: istockphoto/Gilnature

Палестинское движение ХАМАС планировало атаку на Израиль еще осенью 2022 года, но отложило, чтобы заручиться поддержкой Ирана и шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на перехваченные израильскими военными протоколы переговоров.
«Протоколы встреч руководства ХАМАС, найденные в январе в Хан-Юнисе, показывают, что с 2021 года движение избегало крупных конфликтов с Израилем. Это позволило им усыпить бдительность израильских властей и подготовиться к неожиданной атаке», — пишет издание.

Также, по данным газеты, ХАМАС обратился к Ирану и «Хезболла» с просьбой о координации ударов по израильским объектам во время нападения. В ответ иранские власти и шиитская организация поддержали план, но попросили больше времени для подготовки.

На решение ХАМАС о нападении повлияло желание подорвать отношения между Израилем и Саудовской Аравией, сообщает издание.

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#израиль
#хамас
#саудовская аравия
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О нарушении прав мигрантов из Таджикистана в РФ сообщил омбудсмен Бобозода
Омбудсмен Бобозода просит Москалькову о защите прав таджикских мигрантов в РФ
12 октября 2024, 21:07

Фото: istockphoto/Photobes

Уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода обратился к российской коллеге Татьяне Москальковой, обратив внимание на соблюдение прав таджикских граждан в России. Информация о запросе появилась 12 октября на сайте омбудсмена.
Бобозода выразил обеспокоенность по поводу сообщений в СМИ о нарушениях прав трудовых мигрантов из Таджикистана. Он отметил, что многие граждане республики сталкиваются с проблемами в России, где проверяют легальность документов трудовых мигрантов.
«Мы обеспокоены нарушением прав и свобод мигрантов», — говорится в запросе Бобозода.

По словам правозащитника, граждане Таджикистана на российских границах часто остаются без питания и условий содержания. По его словам, мигрантов могут держать на границе несколько дней.
«Граждан Таджикистана часто задерживают на границе на длительное время, иногда на несколько дней, без адекватных условий. Среди них есть сотрудники госучреждений, студенты, пожилые люди, женщины и дети», — говорится в обращении.

Уполномоченный попросил Москалькову взять под контроль эти ситуации и обеспечить защиту прав таджикских мигрантов в России.

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#мигранты
#омбудсмен
#таджикистан
#россия
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Умер бывший первый министр Шотландии Салмонд
Скончался бывший первый министр Шотландии и экс-ведущий шоу на RT Салмонд
12 октября 2024, 20:46

Фото: istockphoto/NetPix

Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщила 12 октября газета Daily Record. Политик занимал должность первого министра с 2007 по 2014 год.
Салмонд, экс-лидер Шотландской национальной партии, активно боролся за независимость региона от Великобритании. Кроме этого Алекс Салмонд вел на телеканале RT политическое шоу Alex Salmond Show.

Соболезнования высказал бывший премьер-министр Риши Сунак.
«Алекс Салмонд был масштабной политической фигурой. Хотя мы с ним и расходились во взглядах на конституционные вопросы, нельзя отрицать, что он был умелым оратором и питал неподдельную страсть к политике. Покойся с миром», — написал Сунак в соцсети X.

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Пашинян призвал учитывать интерес России к транспортным потокам в Закавказье
Пашинян: Армения должна учитывать интерес РФ к транспортным потокам в Закавказье
12 октября 2024, 20:36

Фото: сайт Кремля

Армении необходимо учитывать интересы России к транспортным потокам в Закавказье. Об этом премьер-министр государства Никол Пашинян в ходе выступления на семинаре правящей партии «Гражданский договор».
Он подчеркнул, что транзитные пути имеют для российской стороны важное экономическое, политическое и внешнеполитическое значение. В связи с этим, Россия может испытывать беспокойство в случае внесения каких-то изменений.

Также Пашинян добавил, что ряд западных партнёров не желает проведения транспортных потоков через территорию Ирана в связи с их напряжёнными отношениями с Тегераном.

Ранее армянский премьер-министр указал на активный политический диалог, который в последнее время ведут Москва и Ереван. Стороны регулярно проводят встречи на высоком уровне.

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#армения
#россия
#политика
#сотрудничество
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«За Молдову без ЕС!»: марш Голодных прошел в Кишиневе против президента Майи Санду
Марш голодных в Кишиневе прошел против президента Молдовы Майи Санду и ЕС
12 октября 2024, 20:02

Фото: istockphoto/sibway

В Кишиневе прошел протест против президента Молдовы Майи Санду и Европейского Союза. Антиправительственное шествие назвали «Марш голодных» или «Марш обманутых пенсионеров», сообщает канал Sputnik Молдова.
Люди вышли на улицы с плакатами и пустыми кастрюлями. Они скандировали лозунги: «Долой Майю Санду!» и «За Молдову без ЕС!». Шествие стартовало из Конституционного суда в сторону здания правительства, но полиция не подпустила протестующих к президентуре. В итоге участники акции с пустыми кастрюлями направились к офису правящих партий PAS.

Организатором выступил оппозиционный блок «Победа — Виктория». Юрий Витнянский, представитель блока, отметил, что с приходом холодов люди вновь начинают экономить на еде из-за высоких цен на коммунальные услуги.
«Проблема становится все более и более актуальной. Поэтому сегодня проводим именно «марш голодных» с пустыми кастрюлями и ложками», — сказал Витрянский.

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Построить неприступный забор на границе с Белоруссией предложил премьер Польши Туск
Премьер Польши Туск: неприступный забор на границе Белоруссии защитит мигрантов
12 октября 2024, 19:25

Фото: istockphoto/Stadtratte

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что усиление забора на границе с Белоруссией поможет предотвратить гибель нелегальных мигрантов. С таким заявлением он выступил съезде «Гражданской платформы» в Варшаве 12 октября.
«Есть двойная необходимость — сдержать нелегальную миграцию на границе с Белоруссией, и избежать драм, трагедий и смерти, чтобы не находили мертвых людей где-то в районе Буга», — сказал Туск.

По мнению польского премьера, неприступный забор — это наиболее гуманный метод борьбы с нелегальными мигрантами.

По данным политика, с начала 2024 года на белорусско-польской границе погибли два мигранта, а в прошлом году — 18 нелегалов.

Ранее заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик сообщил о строительстве оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией. Строительство «Восточного щита» начнется до конца 2024 года.

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#политика
#граница
#польша
#белоруссия
#мигранты
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Боррель высказался о планах Израиля запретить работу агентства ООН
Боррель: Запрет работы БАПОР ООН в Израиле приведёт к катастрофе
12 октября 2024, 18:56

Фото: istockphoto/butenkow

Законодательная инициатива правительства Израиля, которое рассматривает проект запрета работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будет иметь для еврейского государства катастрофические последствия.
Об этом заявил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, Евросоюз выражает серьёзную озабоченность в связи с данной инициативой, которая в настоящее время обсуждается в парламенте Израиля. В Европе также поддерживают опасения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что такое решение, в случае его принятия, будет иметь катастрофические последствия, добавил глава европейской дипломатии.

Боррель пояснил, что возможный запрет БАПОР не позволит обеспечивать должную защиту палестинских беженцев на оккупированном израильтянами Западном берегу реки Иордан, Восточном Иерусалиме и секторе Газа.

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#запрет
#оон
#евросоюз
#израиль
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Аналитик Меркурис: Зеленский оказался в невыносимом положении из-за США
12 октября 2024, 18:24

Фото: сайт Кремля

Украинский президент Владимир Зеленский прямо сейчас оказался в совершенно невыносимом положении. Причина этого заключается в нежелании Соединённых Штатов выполнять его просьбы, больше напоминающие требования.
Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил британский военный эксперт Александр Меркурис. По его мнению, американцы бросят Украину, так как у них есть более актуальные и тревожащие проблемы. Им необходимо обращать внимание на эскалацию на Ближнем Востоке, на усиление Китая и другие проблемы.

«Европа далеко, а Зеленский находится в невыносимом положении. В глубине души он знает, что ему следует делать, но он этого не выполнит», — сказал эксперт.

Меркурис пояснил, что украинский президент понимает, что ему необходимо пойти на мирное соглашение с Россией, но из-за страха неминуемой расправы от радикальных группировок в стране он каждый раз вынужден заявлять о нежелании садиться за стол переговоров.

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#зеленский
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Путин исключил Шойгу и Виннер из Совета по физкультуре и спорту
12 октября 2024, 17:51

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета по развитию физкультуры и спорта, исключив из него секретаря Совбеза Сергея Шойгу и экс-главу Федерации художественной гимнастики Ирину Виннер. Об этом говорится в подписанном главой государства указе, представленном на официальном портале правовых актов.
Кроме того, из совета были исключены губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава Приморского края Олег Кожемяко и руководитель Минэнерго России Сергей Цивилев, который ранее возглавлял Кемеровскую область.

При этом в обновлённый список вошёл глава РЖД Олег Белозеров, который недавно был избран президентом объединённой Федерации гимнастики России.

Также в новом составе фигурируют глава «Норникеля», председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин; и.о. президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе; глава Промсвязьбанка, председатель попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков; губернатор Московской области Андрей Воробьёв и другие.

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