Карл III заявил, что не помешает Австралии выйти из-под британской короны

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Король Карл III заявил, что не собирается создавать преграды для ухода Австралии из-под британской короны и объявления страны себя республикой.
Король Британии перед поездкой в Австралию, которая должна состояться в середине октября, высказался о возможной судьбе страны. Ранее ему поступило письмо от Австралийского республиканского движение с просьбой о встрече. В нём представители сообщили, что уже пришло время встать на международном уровне наравне с другими нациями.
В ответ на это заявление Карл III написал письмо, в котором заверил, что только австралийское общество будет решать, станет ли Австралия полноценной и независимой республикой.
Напомним, что в последний раз опрос об изменении государственного строя в стране, которой формально правит британский монарх, проводился в 1999 году. По его итогам 55% граждан выступили против обретения независимости и выхода из-под короны.
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В ответ на это заявление Карл III написал письмо, в котором заверил, что только австралийское общество будет решать, станет ли Австралия полноценной и независимой республикой.
Напомним, что в последний раз опрос об изменении государственного строя в стране, которой формально правит британский монарх, проводился в 1999 году. По его итогам 55% граждан выступили против обретения независимости и выхода из-под короны.
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Анастасия Чинкова