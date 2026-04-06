Правительство Москвы приглашает на премию «В кадре»
Правительство Москвы объявило о старте ежегодной премии в сфере управления персоналом для госсектора «В кадре».
Конкурс, проводимый по решению Мэра Москвы, объединяет лучшие HR-практики со всей страны. К участию приглашаются органы исполнительной власти, местного самоуправления, подведомственные организации, госкорпорации и компании с государственным участием (более 50%).
Команды смогут представить проекты по поиску, удержанию и развитию специалистов. Организаторы подчёркивают — оценивается польза для людей и команд, а не бюджет проекта. Для 12 команд-победителей предусмотрели денежные призы, упоминания в ведущих российских СМИ и расширенный список специальных номинаций.
Конкурс пройдёт по трём категориям («Федерация», «Регион», «Столица») и четырём основным номинациям: «Привлечение», «Удержание», «Развитие» и «HR-инновации». Также есть специальные номинации, включая «Рабочие профессии» и проекты в сфере туризма.
Приём заявок: с 8 апреля по 19 июля 2026 года на официальном сайте. Участие бесплатное.
Церемония награждения: октябрь 2026 года в Москве.
