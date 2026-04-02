Жители Подмосковья смогут стать участниками конкурса скворечников
В Подмосковье стартовал приём заявок на участие в 13-м интернет-конкурсе искусственных гнездовий для птиц «Союза охраны птиц России». В регионе мероприятие поддерживает Минэкологии Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ограничений по географии и возрасту нет. Для участия в конкурсе нужно сделать фото авторского искусственного гнездовья для птиц и загрузить на сайт.
«Настала пора помочь пернатым обустроиться и принести потомство. Особенно это касается городских парков, где не хватает мест гнездования. По данным орнитологов, заселяемость синичников в парках достигает 90%. Однако и в естественных лесах не всегда достаточно естественных дупел. Поэтому конкурс «Союза охраны птиц России» имеет большое значение для поддержания популяций пернатых, и мы приглашаем жителей Подмосковья присоединиться к нему», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.До 15 мая жюри выберет лучшие работы в каждой из трёх номинаций: «Оптимальный вариант»; «Сказочный дворец» и «Мой пернатый жилец». Характеристики этих номинаций можно найти на сайте. Желательно, чтобы на фото присутствовал и сам автор работы.
Победителей конкурса наградят грамотами и призами Союза охраны птиц России.