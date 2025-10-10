Правительство одобрило законопроект об упрощении лицензирования продажи алкоголя
Законопроект Министерства финансов России, направленный на упрощение процедуры получения лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, получил одобрение в правительстве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минфина.
Документ предусматривает оптимизацию требований к пакету документов, необходимых для получения лицензии, в том числе для предприятий общественного питания.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, из обязательного перечня исключаются сведения о государственной регистрации юридического лица, постановке на налоговый учет, а также подтверждения наличия стационарного торгового объекта или объекта общественного питания. Эти данные лицензирующий орган начнет получать самостоятельно через межведомственный электронный документооборот.
Кроме того, предполагается сокращение сроков рассмотрения заявлений: с нынешних 30 календарных дней до 15 рабочих. В исключительных случаях срок может быть продлён, но не более чем на 25 рабочих дней и только по ограниченному перечню оснований.
В Минфине отмечают, что инициатива направлена на снижение административной нагрузки на бизнес и развитие предпринимательской деятельности в легальном секторе торговли алкогольной продукцией.
