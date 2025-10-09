В Москве 9 человек обносили супермаркеты «Лента» с помощью детской коляски
В Москве задержали организованную группу из девяти человек, которая в течение двух месяцев совершала кражи в супермаркетах «Лента». Преступники использовали детскую коляску. Об этом пишет РИА Новости.
С сентября по октябрь 2022 года злоумышленники похитили множество продуктов, включая конфеты, молочную смесь, сыры и даже более 300 бутылок алкоголя. Они заполняли коляску и сумку-тележку товарами и покидали магазин, не оплачивая покупки.
Суд установил, что группа обокрала четыре супермаркета на сумму свыше 800 тысяч рублей. Члены банды продавали украденные товары на рынках и в метро, деля выручку между собой.
Семь участников получили наказание от 3,5 до 4,5 лет колонии общего режима. Все признали свою вину и выразили раскаяние.
