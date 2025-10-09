В Москве 9 человек обносили супермаркеты «Лента» с помощью детской коляски

09 октября 2025, 08:50

Фото: iStock/AndreyPopov

В Москве задержали организованную группу из девяти человек, которая в течение двух месяцев совершала кражи в супермаркетах «Лента». Преступники использовали детскую коляску. Об этом пишет РИА Новости.