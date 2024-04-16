В ДНР разведка Росгвардии нашла скрытый склад ВСУ с боеприпасами

Фото: iStock/undefined undefined
В ДНР разведчики Росгвардии обнаружили скрытый полевой склад с артиллерийскими снарядами и инженерными боеприпасами украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
По информации источника, общий тротиловый эквивалент обнаруженных боеприпасов составляет около 3 тонн. На складе находились более 350 боеприпасов, 22 взрывателя, 50 кг тротила и иных объектов.
Отмечается, что специалисты уничтожили боеприпасы ВСУ на месте.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Военврач закрыл собой раненых солдат от удара дрона и спас пятерых бойцов
Зеленский сделал важное заявление о конфликте с Россией
Захарова обвинила Зеленского в «добивании украинцев»
Отмечается, что специалисты уничтожили боеприпасы ВСУ на месте.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Военврач закрыл собой раненых солдат от удара дрона и спас пятерых бойцов
Зеленский сделал важное заявление о конфликте с Россией
Захарова обвинила Зеленского в «добивании украинцев»
Екатерина Коршунова