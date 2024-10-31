«Ъ»: правительство отказалось от идеи разрешить экспорт бензина до нового года

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков внесут законопроект об освобождении семей с одним ребенком от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилья, независимо от срока владения им.