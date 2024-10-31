«Ъ»: правительство отказалось от идеи разрешить экспорт бензина до нового года

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Продолжающиеся плановые и неплановые ремонты на российских нефтеперерабатывающих заводах вынуждают правительство отказаться от идеи разрешить экспорт бензина до конца года. Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Завершить работы на НПЗ к ноябрю не удастся. По словам одного из собеседников издания, уровень нефтепереработки сейчас находится на минимальных отметках. Отмечается, что насытить внутренний рынок не выйдет, если не придержать бензин внутри страны, то цены на него могут резко вырасти.
Запрет на экспорт бензина был впервые введен в сентябре 2023 года на фоне резкого роста биржевых цен. В ноябре меры были отменены, однако с 1 марта они вновь вступили в силу. В мае действие запрета было приостановлено, но с 1 августа ограничения не продлили.
Изначально планировалось, что экспортный запрет будет действовать с августа по октябрь, но он был продлен до конца года. На данный момент биржевые цены на бензины Аи-92 и Аи-95 снизились от максимальных уровней, однако маржа продаж этого топлива на заправках остается отрицательной.
Руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов, уверен, что запрет не будет отменен, так как это приведет к немедленному подорожанию топлива на оптовом рынке. Виктор Катона из Kpler добавил, что также следует учитывать предстоящий рост акцизов на топливо с нового года, что дополнительно подстегнет цены и сделает вопрос экспорта более актуальным.
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Запрет на экспорт бензина был впервые введен в сентябре 2023 года на фоне резкого роста биржевых цен. В ноябре меры были отменены, однако с 1 марта они вновь вступили в силу. В мае действие запрета было приостановлено, но с 1 августа ограничения не продлили.
Изначально планировалось, что экспортный запрет будет действовать с августа по октябрь, но он был продлен до конца года. На данный момент биржевые цены на бензины Аи-92 и Аи-95 снизились от максимальных уровней, однако маржа продаж этого топлива на заправках остается отрицательной.
Руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов, уверен, что запрет не будет отменен, так как это приведет к немедленному подорожанию топлива на оптовом рынке. Виктор Катона из Kpler добавил, что также следует учитывать предстоящий рост акцизов на топливо с нового года, что дополнительно подстегнет цены и сделает вопрос экспорта более актуальным.
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Дарья Осипова